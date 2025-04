Operaio rimane schiacciato dalla benna dell’escavatore che sta manovrando nel Cremonese | morto 35enne

Operaio di 35 anni è deceduto nel pomeriggio del 29 aprile in seguito a un incidente sul lavoro a Soresina (Cremona). L'uomo stava manovrando un escavatore quando la benna lo ha colpito alla testa. 🔗 Undi 35 anni è deceduto nel pomeriggio del 29 aprile in seguito a un incidente sul lavoro a Soresina (Cremona). L'uomo stavaun escavatore quando lalo ha colpito alla testa. 🔗 Fanpage.it

