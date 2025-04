One Lake One Car | Villa d' Este celebra il mito dell' Alfa Romeo

Villa d’Este Style - One Lake, One Car” è giunto alla sua 14a edizione. Ogni anno Villa d'Este dedica un'intera giornata a questo modello di auto così unico e speciale, che porta il suo stesso nome. Tutto nacque nel lontano 1949, quando al Concorso d’Eleganza Villa. 🔗 Quicomo.it - One Lake, One Car: Villa d'Este celebra il mito dell'Alfa Romeo L’ormai tradizionale evento “d’Style - One, One Car” è giunto alla sua 14a edizione. Ogni annod'dedica un'intera giornata a questo moo di auto così unico e speciale, che porta il suo stesso nome. Tutto nacque nel lontano 1949, quando al Concorso d’Eleganza. 🔗 Quicomo.it

Se ne parla anche su altri siti

Villa d’Este Style, One Lake, One Car - In vista della bella stagione, Villa d’Este riconferma gli appuntamenti Villa d’Este Style, dedicati a celebrare lo stile e l’eleganza sulle rive del Lago di Como. Si comincia il 4° maggio con One Lake One Car, un’opportunità per ammirare da vicino le leggendarie auto d’epoca Alfa Romeo 6C 2500... 🔗quicomo.it

Real Salt Lake v FC Dallas: Mastroeni che cerca di costruire sui primi positivi - Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Pablo Mastroeni crede che ci sia ancora spazio per il Real Salt Lake, ma sta cercando di costruire la loro vittoria l’ultima volta contro l’FC Dallas. RSL ha guadagnato la loro seconda vittoria della stagione MLS contro Houston Dynamo l’ultima volta (2-1), avendo alternato finora tra sconfitta e vittoria. Si siedono al nono posto nella Western Conference come una delle quattro squadre in sei punti e mirano a ottenere vittorie consecutive rimbalzando da una deludente perdita dell’ultimo gap al San Diego FC nella loro ultima partita in ... 🔗justcalcio.com

Vicenza Classic Car Show 2025, missione compiuta. Tre giorni di passione su quattro ruote - La seconda edizione del Vicenza Classic Car Show, forte del fascino intramontabile delle auto che hanno scritto pagine di storia e di emozioni, ha superato ogni attesa: un fiume di appassionati — giovani, famiglie, collezionisti, semplici curiosi — ha invaso i padiglioni della Fiera, trasformando la città in un grande teatro a cielo aperto della passione motoristica. Uno spettacolo impreziosito dalla sinuosità della Ferrari 275 GTB, dalla grinta ribelle della Lamborghini Miura e dall’eleganza senza tempo della Maserati Mistral, tra sguardi sognanti e foto ricordo da custodire. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

One Lake, One Car: Villa d'Este celebra il mito dell'Alfa Romeo; Villa d’Este Style, One Lake, One Car; Villa d'Este Style One Lake One Car, che show per celebrare il mito Alfa Romeo - Auto Epoca - Auto; A Villa D'Este per il One Lake, One Car ci sarà un'Alfa Romeo speciale. 🔗Cosa riportano altre fonti