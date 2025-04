Onde Musicali sul Lago d’Iseo oltre 40 appuntamenti per la nuova edizione del festival

edizione di Onde Musicali sul Lago d’Iseo, il festival organizzato dall’Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo (l’ente di promozione turistica del Lago d’Iseo), che dal 2017 anima nei mesi estivi (ma non solo) le due spOnde del Sebino e alcuni Comuni limitrofi. Fitto di appuntamenti, come sempre, il cartellone con 42 appuntamenti in programma dal 29 maggio al 6 settembre in una ventina di località: in agenda concerti di lirica, cameristica, sacra, antica, jazz e crossover, ma anche spettacoli, concorsi e conversazioni Musicali, con la partecipazione di giovani selezionati di particolare talento provenienti da Conservatori italiani e Accademie estere, vincitori di concorsi internazionali e artisti affermati.La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia e al supporto di GF-Elti, Bertoni Antinfortunistica Industriale, Rotary Club Lovere-Iseo-Breno, Lions Club Lovere, Navigazione Lago d’Iseo e Comisa. 🔗 Bergamonews.it - “Onde Musicali sul Lago d’Iseo”, oltre 40 appuntamenti per la nuova edizione del festival È tutto pronto per l’ottavadisul, ilorganizzato dall’Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo (l’ente di promozione turistica del), che dal 2017 anima nei mesi estivi (ma non solo) le due spdel Sebino e alcuni Comuni limitrofi. Fitto di, come sempre, il cartellone con 42in programma dal 29 maggio al 6 settembre in una ventina di località: in agenda concerti di lirica, cameristica, sacra, antica, jazz e crossover, ma anche spettacoli, concorsi e conversazioni, con la partecipazione di giovani selezionati di particolare talento provenienti da Conservatori italiani e Accademie estere, vincitori di concorsi internazionali e artisti affermati.La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia e al supporto di GF-Elti, Bertoni Antinfortunistica Industriale, Rotary Club Lovere-Iseo-Breno, Lions Club Lovere, Navigazionee Comisa. 🔗 Bergamonews.it

Cosa riportano altre fonti

Garda, turisti salvati dalla bufera. Vento e onde alte due metri. Catamarano si ribalta nel lago - Paura nella giornata di giovedì sul lago di Garda, dove si è temuto per la vita di due diportisti. A salvarli sono stati i militari della Guardia Costiera e i poliziotti in servizio sulle acque del Benaco, con sede a Riva del Garda. La coppia di sportivi si trovava a bordo di un catamarano rovesciatosi a causa delle onde alte due metri e del vento che spirava con violenza, con raffiche anche a oltre 29 nodi, come previsto nei giorni precedenti. 🔗ilgiorno.it

Alto Varesotto, il Lago Maggiore parlerà straniero - "Per il lago ci aspettiamo un ponte abbastanza buono. Nelle altre località, invece, l’avvicinamento a Pasqua e al 25 aprile è stato piuttosto tranquillo". Sono previsioni – precisa Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese – "perché un bilancio preciso, come associazione, lo faremo solo a consuntivo". Per Pasqua la partita è di fatto chiusa, mentre per i ponti del 25 aprile e del primo maggio c’è ancora margine. 🔗ilgiorno.it

Come organizzare un matrimonio ispirato ai Festival musicali - Non tutte le coppie sognano un matrimonio formale ed elegante. Per molti futuri sposi, infatti, l’ispirazione nuziale arriva direttamente da Festival musicali come Glastonbury e Coachella: i fiori d’arancio, quindi, sono sempre più spesso all’insegna dell’intrattenimento e della convivialità. Sognate anche voi di organizzare un matrimonio ispirato ad un Festival musicale? Dalla musica dal vivo al look nuziale, passando per cibo e bevande, ecco qualche suggerimento. 🔗dilei.it

Approfondimenti da altre fonti

Dal 29 maggio al 6 settembre l’ottava edizione del festival «Onde musicali sul Lago d’Iseo»; Onde musicali; Festival Onde Musicali 2024; Vivilavalle, gli appuntamenti in Vallecamonica dal 15 al 21 luglio 2024. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dal 29 maggio al 6 settembre l’ottava edizione del festival «Onde musicali sul Lago d’Iseo» - Classica, lirica, sinfonica, cameristica, antica, crossover: 42 concerti (gratuiti) tra i comuni tra Lago d’Iseo e Franciacorta. Il cartellone si sviluppa nell’arco di quattro mesi, da maggio a settem ... 🔗quibrescia.it