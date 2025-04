Omicidio stradale | parroco ai domiciliari per la morte di Fabiana Chiarappa

Fabiana Chiarappa era ancora viva ma sarebbe stata travolta dalla Fiat Bravo guidata da don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne finito oggi ai domiciliari per Omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Secondo le indagini, il prete fino a 11 secondi prima dell'impatto stava utilizzando il cellulare. L'impatto tra l'auto e il corpo di Chiarappa, lo scorso 2 aprile sulla provinciale 172, nel Barese, sarebbe avvenuto venti secondi dopo la caduta. A quanto emerso dall'autopsia, la 32enne sarebbe morta perché colpita alla testa dall'auto, e trascinata sull'asfalto per alcuni metri. 🔗 Quotidiano.net - Omicidio stradale: parroco ai domiciliari per la morte di Fabiana Chiarappa Dopo essere caduta con la moto la 32enneera ancora viva ma sarebbe stata travolta dalla Fiat Bravo guidata da don Nicola D'Onghia, il54enne finito oggi aiperaggravato e omissione di soccorso. Secondo le indagini, il prete fino a 11 secondi prima dell'impatto stava utilizzando il cellulare. L'impatto tra l'auto e il corpo di, lo scorso 2 aprile sulla provinciale 172, nel Barese, sarebbe avvenuto venti secondi dopo la caduta. A quanto emerso dall'autopsia, la 32enne sarebbe morta perché colpita alla testa dall'auto, e trascinata sull'asfalto per alcuni metri. 🔗 Quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Soccorritrice del 118 morta in moto: ai domiciliari il parroco indagato per omicidio stradale - I carabinieri di Turi hanno eseguito in mattinata un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di don Nicola D'Onghia, il sacerdote indagato per i reati di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso in relazione all'incidente stradale avvenuto a Turi lo... 🔗baritoday.it

Bari – Parroco arrestato per omicidio stradale: ai domiciliari don Nicola D’Onghia - Il sacerdote è accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso: avrebbe investito la 32enne Fabiana Chiarappa senza fermarsi a prestare aiuto. Bari, 29 aprile 2025 – È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D’Onghia, 54 anni, parroco di Turi (Bari), indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e per omissione di soccorso in relazione al tragico incidente in cui ha perso la vita Fabiana Chiarappa, 32 anni, avvenuto lo scorso 2 aprile. 🔗puntomagazine.it

Ragazza morta in sinistro, un arresto Accusato di omicidio stradale: è ai domiciliari - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata di oggi i Carabinieri della stazione di Turi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – disposta dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta di questo Ufficio – a carico di D’Onghia Nicola, indagato per i reati di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione al sinistro stradale avvenuto in agro di Turi il 2 aprile 2025 alle ore 20,28, in cui ha trovato la morte Chiarappa Fabiana di anni 32. 🔗noinotizie.it

Approfondimenti da altre fonti

“Scappò dopo aver investito e ucciso una ragazza”. Chi è il prete arrestato per omicidio stradale; Soccorritrice del 118 morta in moto: ai domiciliari il parroco indagato per omicidio stradale; Ai domiciliari il parroco accusato dell’omicidio stradale di Fabiana Chiarappa sulla Sp 172 Turi-Putignano; Incidente a Turi, ai domiciliari don Nicola D'Onghia: «Ha travolto Fabiana Chiarappa ed è scappato». Il prete era al cellulare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Don Nicola arrestato per omicidio stradale: “Fabiana Chiarappa era viva quando è stata investita. Il prete era al cellulare” - Secondo gli inquirenti, il prete era al cellulare fino a 11 secondi prima dell'incidente. Inoltre "guidava ad una velocità non adeguata né all'ora notturna né alle condizioni della strada" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Arrestato prete indagato per l’omicidio stradale della 32enne Fabiana Chiarappa: tracce di sangue sull’auto - Arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in ... 🔗fanpage.it

Bari, omicidio stradale: arrestato prete - Arresti domiciliari per don Nicola D'Onghia, il parroco indagato per omicidio stradale, aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, per la morte della 32enne Fabiana Chiarappa, investita dopo essere ... 🔗rainews.it