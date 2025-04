Omicidio Santo Romano l’appello di familiari e amici | Giustizia vera e senza sconti

NAPOLI, 29 APRILE 2025 – "Vogliamo Giustizia, non deve accadere mai più una tragedia del genere". È il grido che si leva davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli, dove oggi si è tenuta la seconda udienza del processo per l'Omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio la notte tra l'1 e il 2 novembre dello scorso anno, dopo una lite scaturita da un paio di scarpe Gucci sporcate. Imputato del delitto è un ragazzo di 17 anni. La sentenza potrebbe arrivare in giornata. Ad attendere Giustizia ci sono familiari, amici e conoscenti del giovane portiere della squadra Asd Micri di Pomigliano d'Arco, che militava in Eccellenza e sognava un futuro nel calcio. In tanti indossano un cartellino con la scritta L'Esercito di Santo, il nome della pagina TikTok creata in sua memoria e come segnale di lotta contro la violenza insensata.

