Omicidio Santo Romano | condanna a 18 anni e 8 mesi per il minorenne imputato La rabbia dei parenti della vittima | La giustizia ha fallito

La sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli condanna a 18 anni e 8 mesi di carcere per il ragazzo di 17 anni ritenuto colpevole dell'Omicidio di Santo Romano, (nella foto d'apertura) il giovane di 19 anni ucciso tra l'1 e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli.L'aggressione, nata da un litigio per una scarpa sporcata, si è trasformata in una tragedia che ha scosso l'intera comunità.Il processo si è svolto con il rito abbreviato, e il pubblico ministero Ettore La Ragione aveva richiesto una pena di 17 anni di reclusione. Il giudice Lucarelli ha però deciso per una condanna più severa.La rabbia dei familiari: "Fate schifo"La notizia della sentenza ha scatenato una forte protesta fuori dal tribunale, dove parenti e amici di Santo Romano hanno espresso la loro indignazione urlando: "Fate schifo".

