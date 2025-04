Omicidio San Gregorio di Catania Carlo Natale Lo Verde ucciso dal padre alla festa nella villa di famiglia

Carlo Natale Lo Verde, vittima di Omicidio a San Gregorio di Catania, sarebbe stato ucciso dal padre al culmine di una lite durante una festa in villa 🔗Notizie.virgilio.it Notizie.virgilio.it - Omicidio San Gregorio di Catania, Carlo Natale Lo Verde ucciso dal padre alla festa nella villa di famiglia Lo, vittima dia Sandi, sarebbe statodalal culmine di una lite durante unain

Spara e uccide il figlio 23enne durante una festa a San Gregorio di Catania: “Infastidito dal rumore” - Un uomo di 60 anni ha ucciso il figlio 23enne al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria ha anche ferito un amico del ragazzo. Sull'accaduto indagano i Carabinieri. Il 60enne sarebbe intervenuto durante la festa armato di pistola poiché disturbato dal rumore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

San Gregorio di Catania, festa si trasforma in tragedia: padre 60enne estrae la pistola e uccide il figlio - Tragedia a San Gregorio di Catania, dove un imprenditore sessantenne è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver ucciso il figlio di 23 anni durante una festa. Secondo le prime info ... 🔗notizie.tiscali.it

Omicidio San Gregorio di Catania, Carlo Natale Lo Verde ucciso dal padre alla festa nella villa di famiglia - Carlo Natale Lo Verde, vittima di omicidio a San Gregorio di Catania, sarebbe stato ucciso dal padre al culmine di una lite durante una festa in casa. 🔗virgilio.it

A San Gregorio la festa di compleanno finisce in tragedia: arrestato il padre che ha ucciso il figlio - L'uomo, un imprenditore 62enne che gestisce come luogo di eventi la villetta in cui sono avvenuti i fatti, avrebbe esploso i colpi nel tentativo di placare una lite ... 🔗lasicilia.it