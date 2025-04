Omicidio Ilaria Sula Samson scrive ai pm | Cercava altre persone

Samson, il giovane accusato del femminicidio di Ilaria Sula 🔗Ilgiornale.it Ilgiornale.it - Omicidio Ilaria Sula, Samson scrive ai pm: "Cercava altre persone" Cosa c’è scritto nella seconda lettera dal carcere di Mark, il giovane accusato del femminicidio di

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Omicidio di Ilaria Sula, domani sarà interrogata la madre di Mark Samson - AGI - Nella giornata di domani alla madre del 23enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula sarà contestata l'accusa di 'occultamento di cadavere'. La donna, convocata per un interrogatorio in Questura, sarà formalmente iscritta sul registro degli indagati dai pm di piazzale Clodio. La donna, al momento ancora non indagata, è stata convocata insieme ai suoi avvocati. L'atto è a garanzia della donna che dovrà fornire elementi di chiarezza e dettagli tralasciati in precedenza. 🔗agi.it

Omicidio Ilaria Sula, caccia al complice di Mark Samson, lo avrebbe aiutato a sbarazzarsi del corpo, sequestrate le scarpe del killer - Secondo gli inquirenti il presunto complice avrebbe avvicinato la macchina all'abitazione di via Homs aiutando Samson nel trasporto della valigia con il cadavere di Sula Secondo gli inquirenti l'omicida Mark Samson sarebbe stato aiutato da un complice per disfarsi del corpo senza vita di Ilar 🔗ilgiornaleditalia.it

Omicidio Ilaria Sula, Samson vuole scrivere “una lettera di scuse”. Oggi la perizia sul telefonino - Roma, 9 aprile 2025 – "Mark Samson vuole inviare una lettera alla famiglia di Ilaria Sula per chiedere scusa”. Lo riferisce l'avvocato Fabrizio Gallo, uno dei difensori del ragazzo reoconfesso dell'omicidio della studentessa uccisa in un appartamento del quartiere Africano di Roma. Samson l’ha ammazzata con tre coltellate al collo e poi ha abbandonato il corpo (nascosto in una valigia) in un dirupo nella zona di Capranica Prenestina Samson, spiega il difensore che questa mattina ha incontrato il ragazzo in carcere, ''vuole cercare di spiegare le ragioni insensate del suo gesto e implora sua ... 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Mark Samson ossessionato da Ilaria Sula anche dopo l’omicidio. Chat false con un ragazzo con cui lei si sentiv; Omicidio Ilaria Sula/ Dash cam nell'auto di Mark Samson potrebbe contenere video dello spostamento del; Delitto di Ilaria Sula: Samson chattava con un ragazzo dopo averla uccisa per sapere se erano stati assieme; Trovato il telefono di Ilaria Sula: era a casa di Mark Samson. I messaggi all'amica per farla credere ancora viva: cosa rischia ora. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Omicidio Ilaria Sula, Samson scrive ai pm: "Cercava altre persone" - Cosa c’è scritto nella seconda lettera dal carcere di Mark Samson, il giovane accusato del femminicidio di Ilaria Sula ... 🔗ilgiornale.it

Ilaria Sula, nuova lettera di Mark Samson: "Lei cercava altri" - Il 23enne Mark Samson, reo confesso dell'omicidio di Ilaria Sula, in una lettera inviata ai pm, racconta oggi, martedì 29 aprile, la sua versione delle ore precedenti all'aggressione alla studentessa, ... 🔗msn.com

Omicidio Ilaria Sula: Mark Samson scrive una lettera ai pm, ero stanco di aspettarla, lei cercava altre persone - Il momento in cui Mark Samson ha caricato nel portabagagli della sua auto il trolley contenente il cadavere della sua ex fidanzata (e poi lo ha scaricato, per gettarlo in un burrone) potrebbe essere s ... 🔗informazione.it