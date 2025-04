Omicidio Ilaria Sula la madre di Mark Samson interrogata

madre di Mark Samson, Nors Manlapaz, è stata interrogata per l’Omicidio di Ilaria Sula: ha ammesso di aver ripulito l’appartamento ma nega l’occultamento del corpo. Resta indagata. Samson, in una lettera ai pm, ha detto: “Le ho prestato un pigiama, poi l’ho uccisa. Ero stanco di aspettarla”. Due testimoni lo avrebbero visto con la valigia contenente il cadavere. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson interrogata Ladi, Nors Manlapaz, è stataper l’di: ha ammesso di aver ripulito l’appartamento ma nega l’occultamento del corpo. Resta indagata., in una lettera ai pm, ha detto: “Le ho prestato un pigiama, poi l’ho uccisa. Ero stanco di aspettarla”. Due testimoni lo avrebbero visto con la valigia contenente il cadavere. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Omicidio di Ilaria Sula, domani sarà interrogata la madre di Mark Samson - AGI - Nella giornata di domani alla madre del 23enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula sarà contestata l'accusa di 'occultamento di cadavere'. La donna, convocata per un interrogatorio in Questura, sarà formalmente iscritta sul registro degli indagati dai pm di piazzale Clodio. La donna, al momento ancora non indagata, è stata convocata insieme ai suoi avvocati. L'atto è a garanzia della donna che dovrà fornire elementi di chiarezza e dettagli tralasciati in precedenza. 🔗agi.it

Ilaria Sula, indagata la madre dell'ex fidanzato arrestato per omicidio - L'ipotesi di reato per la donna è concorso in occultamento di cadavere. La giovane studentessa è scomparsa il 25 marzo e trovata morta la notte tra il 1 e il 2 aprile 🔗tgcom24.mediaset.it

Omicidio Ilaria Sula, indagata la madre di Mark Antony Samson: “Concorso in occultamento di cadavere” - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate a Roma lo scorso 26 marzo. Gli investigatori hanno iscritto nel registro degli indagati anche la madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. L’ipotesi a suo carico è di concorso nell’occultamento del corpo. Secondo quanto riferito dall’agenzia LaPresse, la donna sarebbe intervenuta subito dopo il delitto, avvenuto nella casa di famiglia in via Homs, nel quartiere Africano. 🔗thesocialpost.it

Ilaria Sula, interrogata di nuovo la madre di Mark Samson: sotto accusa per il telefono nascosto - Nuovo sviluppo nel caso dell’omicidio di Ilaria Sula. Questa mattina, Nors Manlapaz, madre di Mark Samson – il giovane detenuto per aver ucciso l’ex compagna – è ... 🔗msn.com

Ilaria Sula, interrogata di nuovo la madre di Mark Samson: «Sapeva dove si trovava il cellulare» - «Dalle 22.15 del 25 marzo e fino alla mezzanotte abbiamo parlato della nostra relazione, del fatto che mi dava fastidio e mi ero stancato di… Leggi ... 🔗informazione.it

L’omicidio di Ilaria Sula. Nel telefono della vittima la verità sui complici - Una ’dash cam’ e la scheda di un telefono cellulare da queste ore sono in mano agli inquirenti, impegnati a comprendere meglio le circostanze dell’uccisione della studentessa Ilaria Sula, ammazzata a ... 🔗quotidiano.net