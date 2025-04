Omicidio di San Gregorio operatori del 118 aggrediti e ambulanza danneggiata

ambulanza del 118, intervenuta a San Gregorio dove si era verificata la sparatoria in cui un padre ha ucciso il figlio, è stata danneggiata da alcuni giovani. Appena arrivata il personale è stato aggredito verbalmente, ma è stato poi fatto entrare nella villa dove è avvenuto il delitto. 🔗 Cataniatoday.it - Omicidio di San Gregorio, operatori del 118 aggrediti e ambulanza danneggiata Un'del 118, intervenuta a Sandove si era verificata la sparatoria in cui un padre ha ucciso il figlio, è statada alcuni giovani. Appena arrivata il personale è stato aggredito verbalmente, ma è stato poi fatto entrare nella villa dove è avvenuto il delitto. 🔗 Cataniatoday.it

Omicidio San Gregorio di Catania, Carlo Natale Lo Verde ucciso dal padre alla festa nella villa di famiglia - Carlo Natale Lo Verde, vittima di omicidio a San Gregorio di Catania, sarebbe stato ucciso dal padre al culmine di una lite durante una festa in villa 🔗notizie.virgilio.it

Antica Fiera di San Gregorio, incoronati i vincitori della mostra interprovinciale di bovini - Al parco urbano del Conca, nell’ambito dell’Antica Fiera di San Gregorio di Morciano, sono andati in scena gli appuntamenti del Foro Boario. Riflettori puntati sulla quarta edizione della Mostra interprovinciale dei bovini di razza romagnola, che ha incoronato i suoi re e le sue regine. Quieta di... 🔗riminitoday.it

Omicidio di San Benedetto, altri 2 arresti - San Benedetto (Ascoli), 20 marzo 2025 – Ci sono novità nelle indagini sulla violenta rissa avvenuta domenica scorsa a San Benedetto, in cui Amir Benkharbouch, 24enne di origini tunisine residente a Giulianova (Teramo), ha perso la vita dopo essere stato colpito da un'arma da taglio. morto accoltellato lungomare Custodie cautelari e sviluppi legali delle indagini Oggi il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli, Angela Miccoli, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Daniele Seghetti, il giovane di Grottammare ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Omicidio San Gregorio di Catania: il 62enne che ha ucciso il figlio ha sparato per «sedare una rissa» - Sarebbe intervenuto per sedare una rissa scoppiata ieri sera poco prima di mezzanotte, nella villa Heaven a San Gregorio di Catania. 🔗meridionews.it

Omicidio a San Gregorio, il sindaco Sgroi: «Un grande dispiacere per la nostra comunità» - Arriva sul posto con la voce rotta dal dispiacere Sebi Sgroi, sindaco di San Gregorio. Il primo cittadino si è recato in via Bellini nella villetta adibita ad eventi in cui nella tarda serata di ieri ... 🔗lasicilia.it

La sparatoria a San Gregorio di Catania, danneggiata l'ambulanza del 118 - Un’ambulanza del 118, intervenuta a San Gregorio di Catania dove c'era stata una sparatoria in cui un padre ha ucciso il figlio, è stata danneggiata da ... 🔗msn.com