Omicidio di Mondragone arrestato Giancarlo Pagliaro | “Ho sparato dopo minacce ai miei figli”

Omicidio al distributore di benzina di Mondragone. Pagliaro ammette di aver sparato: "Magrino minacciava di morte i miei figli" 🔗 Proseguono le indagini sull'al distributore di benzina diammette di aver: "Magrino minacciava di morte ifigli" 🔗 Fanpage.it

Roma, omicidio a Nettuno: ucciso da colpo pistola, arrestato 28enne - (Adnkronos) – Un 28enne è stato fermato perché ritenuto responsabile dell’omicidio del 37enne ucciso lo scorso 23 marzo con un colpo di pistola al petto. Potrebbe essere un debito di droga il movente dell'omicidio. E' una delle ipotesi al vaglio degli investigatori della polizia che hanno fermato il giovane. Il provvedimento segue un’attività tecnica condotta dagli […] 🔗periodicodaily.com

"Non è legittima difesa", il vigilante Antonio Micarelli arrestato per omicidio volontario - Il vigilante che lo scorso febbraio sparò e uccise un ladro che fuggiva dopo aver aver rapinato un appartamento è stato arrestato per omicidio 🔗ilgiornale.it

Uccise il ladro dopo un furto: il vigilante arrestato con l’accusa di omicidio volontario - È stato arrestato dai carabinieri Antonio Micarelli, il vigilante che lo scorso 6 febbraio ha ucciso un ladro 24enne dopo una rapina in un appartamento in via Cassia a Roma. L’uomo è accusato di omicidio volontario. Secondo quanto emerso, sarebbero state decisive le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero convinto prima il pm e poi il gip che non si è trattato di legittima difesa. 🔗secoloditalia.it

Omicidio di Mondragone, arrestato Giancarlo Pagliaro: “Ho sparato dopo minacce ai miei figli” - È stato arrestato con l'accusa di omicidio Giancarlo Pagliaro, imprenditore nel settore dei mobili per la casa, 67 anni, fermato ieri dai carabinieri dopo l'omicidio del 41enne Luigi Magrino, colpito ... 🔗fanpage.it

Omicidio a Mondragone: arrestato imprenditore per omicidio volontario - Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Mondragone, in provincia di Caserta, dove un imprenditore di 67 anni, Giancarlo Pagliaro, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Il ... 🔗notizie.it

Mondragone: Giancarlo Pagliaro arrestato per omicidio volontario - Mondragone: Giancarlo Pagliaro arrestato per omicidio volontario. L'uomo avrebbe ucciso Luigi Magrino al distributore di benzina. Intanto, ha ... 🔗linserto.it