Omicidi di Monreale Calvaruso conferma al gip di aver sparato | in un audio Whatsapp la ricostruzione della rissa

Omicidi di Monreale, Calvaruso conferma al gip di aver sparato: in un audio Whatsapp la ricostruzione della rissa - Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen arrestato con l'accusa di avere sparato la notte della rissa a Monreale in cui sono morti tre giovani ... ha reso dichiarazioni spontanee tra le lacrime. 🔗palermotoday.it

“Perché l’ho fatto” Strage a Monreale, Salvatore Calvaruso in lacrime: cosa ha detto agli inquirenti - Sparatoria a Monreale: due ventenni morti e tre feriti. Salvatore Calvaruso arrestato, la comunità chiede maggiore sicurezza dopo questo tragico evento. 🔗bigodino.it

Rissa mortale a Monreale: il giovane accusato di omicidio si avvale della facoltà di non rispondere - La tranquillità di Monreale è stata spezzata da una rissa che ha portato a una sparatoria mortale, lasciando tre persone senza vita e altre due ferite. Il protagonista di questa tragica vicenda è Salv ... 🔗notizie.it