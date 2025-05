Omaggio jazz a Pino Daniele Il 30 aprile e il 1 maggio a Villa Pignatelli

Un tributo indimenticabile al grande Pino Daniele: il 30 aprile e il 1 maggio, Villa Pignatelli ospiterà il duo jazz Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello. Parte dell'iniziativa "Maggio della Musica 2025", l'evento promette di celebrare la magia della musica del cantautore napoletano attraverso nuove sonorità e interpretazioni straordinarie.

Il 30 aprile e il 1 maggio i due musicisti Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello rendono un omaggio jazz a Pino Daniele in Villa Pignatelli. È la prima esecuzione.

Approfondimenti da altre fonti

Serata omaggio a Pino Daniele al Miles Davis: sul palco Benny Amoroso e il suo quartetto

Segnala palermotoday.it: A dieci anni dalla sua scomparsa, celebriamo il genio inimitabile di Pino Daniele, artista che ha saputo fondere il cuore di Napoli con le sonorità del jazz, del blues e della musica brasiliana.

Neapolitan Gipsy Jazz e omaggi a Pino Daniele alla Napoli Sotterranea

napolitoday.it scrive: Ultimo appuntamento della stagione con i Quartieri Jazz in programma per sabato 17 maggio alle ore 21.00 nei meandri della “Napoli Sotterranea” (vico Sant’Anna di Palazzo, 52 – nei pressi di p.zza del ...

Pino Daniele, l'omaggio al Salone del Libro di Torino: l'incontro è già sold out

Segnala msn.com: Già sold out l'appuntamento dedicato a Pino Daniele al Salone del Libro di Torino previsto per il 16 maggio. Un racconto della città partenopea attraverso i brani del ...

