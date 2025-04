Omaggio agli Internati militari italiani | si vuole istituire una giornata per ricordarli

Circa un centinaio di persone, venerdì a Mergo, hanno preso parte alle celebrazioni dell'80esimo anniversario della Liberazione d'Italia. Con il sindaco Luca Possanzini, presenti autorità militari, politiche e religiose, oltre ai rappresentanti dell'Anpi e tanti cittadini. Deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti.In centro storico, invece, inaugurata una targa commemorativa presso l'abitazione del concittadino Siro Zamberlan, deportato nel campo di prigionia tedesco di Berlino Salzhof. La targa rende onore ed Omaggio alla memoria dei 650mila Imi (Internati militari italiani) che "rifiutarono l'ultima stagione del fascismo e in 50mila morirono di fame, bombardamenti e fucilazioni". L'idea è quella di istituire una giornata in ricordo degli "Imi".Flavio Vai, promotore dell'installazione della targa, ha condiviso la ricostruzione della vicenda.

