Oltre la metà dell’agnello in commercio proviene dall’estero e da allevamenti intensivi L’allarme del Consorzio

Consorzio dell’Abbacchio romano Igp spiega luci e ombre del consumo dell'agnello, piatto principe del periodo pasquale 🔗 Gamberorosso.it - “Oltre la metà dell’agnello in commercio proviene dall’estero e da allevamenti intensivi”. L’allarme del Consorzio Il presidente deldell’Abbacchio romano Igp spiega luci e ombre del consumo dell'agnello, piatto principe del periodo pasquale 🔗 Gamberorosso.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’Italia chiede a Meta, X e LinkedIn il pagamento dell’Iva per oltre un miliardo di euro - Una richiesta ufficiale sarebbe stata inviata alle società. Per il fisco avrebbero evaso l’Iva sul trattamento e l’uso dei dati degli utenti, che non li cederebbero ‘gratuitamente’. Di cosa si tratta 🔗repubblica.it

Cesena già oltre la metà dell’opera. L’ago della bilancia è il Manuzzi - Undici partite all’epilogo, la volata finale è già cominciata e il Cesena la affronta da una posizione di privilegio, nell’ottica di una salvezza tranquilla – l’obiettivo dichiarato –, ma anche nel caso voglia provare ad entrare nel lotto di squadre che si giocheranno la serie A ai playoff. I sette punti conquistati nel trittico di fuoco formato dal derby esterno a Reggio Emilia e nei match contro le due big Pisa e Cremonese, hanno fatto tanto in questo senso, ora il calendario concede una tregua proponendo incontri sulla carta più morbidi, per quando in serie B valga questa definizione, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

In ospedale in gravi condizioni, aveva un tumore di 5kg che occupava oltre metà dell’addome: salvato a Bari - Un caso estremamente grave e complesso che però, grazie all’intervento di un team multidisciplinare, i medici del Policlinico di Bari sono riusciti a trattare in varie fasi arrivando infine a salvare la vita al 60enne con l’asportazione della massa tumorale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pasqua, agnello low cost: oltre la metà arriva dall'estero e non è tracciato; BM ON A2 / MVP TIME: JUSTIN JOHNSON GUIDA LA RINASCITA RIMINI AD UNA VITTORIA STORICA SULLA FORTITUDO A BOLOGNA - DI MATTEO CAZZULANI; Campagna contro il mercato low cost dal Consorzio dell'abbacchio romano Igp; Occhio all’agnello straniero: i rischi di un consumo non tracciato. 🔗Se ne parla anche su altri siti