Oltre a Becciu anche altri due cardinali non voteranno al Conclave

Conclave e il giuramento per l'elezione del Romano Pontefice. Sarà il cardinale e arcivescovo cattolico indiano, George Jacob Koovakad, a chiudere la porta della Cappella Sistina al momento della votazione, quando gli elettori. 🔗 Europa.today.it - Oltre a Becciu anche altri due cardinali non voteranno al Conclave Mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 16:30, avrà luogo l'ingresso ine il giuramento per l'elezione del Romano Pontefice. Sarà il cardinale e arcivescovo cattolico indiano, George Jacob Koovakad, a chiudere la porta della Cappella Sistina al momento della votazione, quando gli elettori. 🔗 Europa.today.it

Su altri siti se ne discute

Chi sarà il prossimo Papa secondo i bookmakers esteri: i nomi di due cardinali sono già quotati oltre 2,5 - I bookmakers inglesi sono già a "caccia" del prossimo Papa dopo la morte di Bergoglio. In vista del prossimo conclave, ci sono già i primi nomi quotati per la successione a Papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Fuori anche loro”: Conclave, dopo Becciu altri due cardinali rinunciano. Cosa succede ora - Saranno 133 i cardinali che parteciperanno al prossimo Conclave, previsto per il 7 maggio, con l’obiettivo di eleggere il nuovo Pontefice. Questo numero è leggermente ridotto rispetto alle attese iniziali di 135 a causa di due assenze per motivi di salute. L’annuncio è stato fatto ufficialmente dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al termine della sesta Congregazione generale dei cardinali. 🔗tvzap.it

Comune, in dirittura d’arrivo il completamento delle due torri di Librino incompiute da oltre 25 anni - La giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Sergio Parisi, ha approvato il progetto esecutivo denominato “Realizzazione e recupero di alloggi “Le due Torri” -Torre in viale San Teodoro”, dell’importo complessivo di 6.263.352,75 euro... 🔗cataniatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Becciu rinuncia al Conclave. «Obbedisco al Papa, ma sono innocente»; Il Conclave il 7 maggio alle 16,30, i votanti saranno 133. Passo indietro di Becciu - La messa pro eligendo il 7 maggio alle 10; Perché il cardinale Becciu ha rinunciato al Conclave: le due lettere di Francesco e le pressioni di Parolin; Conclave, la rinuncia di Becciu evita la conta: cosa succede ora? Le correnti sono già tre, chi sale e chi sce. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Parolin a Becciu: stai spaccando la Chiesa. L'ex segretario di stato conta su 50 voti, Erdo e Grech candidati "di bandiera" - Il retroscena del Messaggero su un durissimo scontro durante le congregazioni dei cardinali. L'attivismo dell'ex Segretario di Stato, che potrebbe ... 🔗msn.com

Perché il cardinale Becciu ha rinunciato al Conclave: le due lettere di Francesco e le pressioni di Parolin - Becciu ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a partecipare al prossimo Conclave: la sua decisione è stata influenzata anche da due lettere scritte ... 🔗fanpage.it

Conclave e caso Becciu, bocche cucite dai cardinali: "Non ne possiamo parlare" - Il porporato è stato condannato dal Tribunale vaticano in primo grado per peculato, truffa aggravata e abuso d’ufficio nell’ambito della compravendita del Palazzo londinese. Al porporato è stata anche ... 🔗msn.com