Oltre 800 studenti alle Ciminiere per la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro

Giornata dedicata alla salute, alla sicurezza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro ha animato il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania, dove Oltre 800 studenti delle scuole secondarie si sono riuniti per discutere e confrontarsi su temi cruciali per il futuro del mondo del lavoro. 🔗 Cataniatoday.it - Oltre 800 studenti alle Ciminiere per la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro Unadedicata alla salute, allae alla prevenzione nei luoghi diha animato il Centro Fieristico “Le” di Catania, dove800delle scuole secondarie si sono riuniti per discutere e confrontarsi su temi cruciali per il futuro del mondo del. 🔗 Cataniatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Giornata del Mare, liberata la tartaruga "Bruno" alla presenza di oltre 800 studenti - È iniziata la prima delle tre giornate del ricco programma di attività previsto per la Giornata del Mare e della Cultura Marinara – Rimini Blue Lab. Le iniziative, rivolte in particolare alle scuole ma anche aperte alla cittadinanza, offrono l’occasione per riscoprire i luoghi del mare e... 🔗riminitoday.it

Fibra ultraveloce per oltre 1.800 scuole dell'Emilia Romagna: "Passo avanti nello sviluppo tecnologico per gli studenti" - Crescono in Emilia-Romagna gli istituti scolastici con connessione internet ultraveloce. Con un investimento di 23,4 milioni di euro, 1.833 scuole della regione potranno utilizzare una connessione di altissima qualità, con fibra ottica ultraveloce a 1 Gigabit al secondo. Nel corso dell’ultima... 🔗ravennatoday.it

Torna Bergamo Job Festival: 160 aziende a caccia di talenti tra oltre 800 studenti - Bergamo. Dal 7 aprile al 9 maggio si svolgerà la settima edizione di Bergamo Job Festival che coinvolgerà 832 studenti, 160 aziende, con circa 4.500 colloqui programmati. L’iniziativa – promossa da Confindustria Bergamo e Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, in collaborazione con Unimpiego Confindustria – ha l’obiettivo di creare occasioni d’incontro tra i diplomandi degli istituti tecnici e professionali a indirizzo tecnologico, le aziende del territorio associate a Confindustria Bergamo e alcuni ITS Academy appartenenti alla rete locale. 🔗bergamonews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oltre 800 studenti alle Ciminiere per la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro; Catania, oltre 800 studenti celebrano la Giornata mondiale per la Sicurezza sul Lavoro; Oltre 800 studenti a Catania per la Giornata Mondiale per la Sicurezza e Salute sul Lavoro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

800 studenti alla giornata del mare: liberata la tartaruga Bruno - “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”: Bruno la tartaruga restituita al suo habitat naturale, alla presenza di oltre 800 studenti. È iniziata oggi la prima delle tre giornate del programma di a ... 🔗newsrimini.it

Teramo: oltre 800 studenti all’Open Day dell’Università - Nel Polo didattico Silvio Spaventa del Campus universitario sono arrivati, questa mattina, studenti dalle quattro province dell’Abruzzo e anche da Marche, Molise e Lazio. Sono stati accolti nell’aula ... 🔗rete8.it

800 studenti alla giornata del mare: liberata la tartaruga Bruno - “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”: Bruno la tartaruga restituita al suo habitat naturale, alla presenza di oltre 800 studenti. È iniziata oggi la prima delle tre giornate del ... 🔗newsrimini.it