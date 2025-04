Olimpia Castello domina Mondragone con record di punti e scarto

Olimpia Castello132Mondragone40Olimpia Castello: S. Conti 27, Castellari 10, L. Conti 8, Gianninoni 2, Alberti 8, D'Ambrosio ne, Biasich 29, Galletti 12, Garuti 17, Torri 13, Zhytaryuk 6. All. Zappi.Mondragone: D'Agostino 2, Di Nardo, Fiorillo 4, Sannino 5, Marziali 17, Savarese 10, Di Lorenzo 2. All. Polverino.Arbitri: De Rosa e Marconi.Note: parziali 36-4; 68-12; 100-27.Successo dei record (vittoria con più punti realizzati e con il maggior scarto del campionato di B Interregionale) per l'Olimpia Castello, che chiude la seconda fase dei play in Out con un fragoroso e surreale +92 ai danni del fanalino di coda Mondragone, preparandosi così alla terza e ultima fase playout contro Vasto: in attesa dell'ufficializzazione delle date, si dovrebbe giocare gara-1 domenica 4 maggio a Vasto, gara-2 mercoledì 7 al PalaFerrari e l'eventuale gara-3 domenica 11 di nuovo in Abruzzo.

Olimpia Castello sfida Pescara nella penultima giornata di Interregionale - Dopo il rumoroso successo nel fine settimana in casa ai danni di Palestrina (100-82), per l’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi è già tempo di tornare in campo per la penultima giornata della seconda fase di Interregionale: domani alle 20,30 infatti i nerazzurri saranno di scena a Pescara per una sfida poco influente per la propria classifica. Certamente i castellani, che sono decimi nella poule play-in Out della Conference Centro, possono ancora ambire al nono posto, ammesso che si riesca ad agganciare Palestrina nelle prossime 2 gare facendo così valere lo scontro diretto a favore ... 🔗sport.quotidiano.net

Olimpia, ancora uno sprint. Domina e poi si ferma. Dimitrijevic e Shields battono Sassari in volata - Presentarsi a Torino con un sorriso deciso, un Fabien Causeur in più nel motore e la speranza di aggiungere a breve anche Nikola Mirotic. "Una vittoria molto solida dopo una settimana complicata, da domani si pensa alla Coppa Italia" commenta Neno Dimitrijevic, 15 punti e 9 rimbalzi alla sirena, dopo il successo di Olimpia Milano sulla Dinamo Sassari che chiude una settimana vissuta interamente in trasferta tra Monaco di Baviera (unico ko), Kaunas e Sardegna. 🔗sport.quotidiano.net

Unahotels-Milano 87-78: una fantastica Reggio domina la corazzata Olimpia - Reggio Emilia, 6 aprile 2025 – Una meravigliosa Unahotels sconfigge, con aggressività, intensità, talento e una difesa strepitosa l’Olimpia Milano, battendo per la prima volta quest’anno una delle prime quattro squadre della classifica e cogliendo un successo importantissimo sulla strada verso la conquista dei playoff, volgendo a loro favore, tra le altre cose, la differenza canestri con le "scarpette rosse" stesse. 🔗sport.quotidiano.net

Serie B - Olimpia Castello va a picco contro l'ultima Pescara - Cade in maniera “fastidiosa” 84-74 l’Olimpia Castello nella tana di un Pescara che raggiunge Mondragone a quota 6 punti in classifica, centrando una vittoria che mancava dal ... 🔗pianetabasket.com

Olimpia Castello 2010 sconfitta sul campo del fanalino di coda Pescara Basket - Cade in maniera “fastidiosa” 84-74 l’Olimpia Castello nella tana di un Pescara che raggiunge Mondragone a quota 6 punti in classifica, centrando una vittoria che mancava dal 21 dicembre scorso, nella ... 🔗basketmarche.it

Olimpia Castello sfida Pescara nella penultima giornata di Interregionale - L'Olimpia Castello affronta Pescara in una sfida cruciale per la classifica nella seconda fase di Interregionale. 🔗msn.com