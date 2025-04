Olga Kurylenko avvistata alla premiere di Thunderbolts*

Olga Kurylenko avvistata alla premiere di Thunderbolts*I Marvel Studios hanno tenuto la première nordamericana di Thunderbolts* a Los Angeles ieri sera, e Olga Kurylenko (Taskmaster) ha sfilato sul red carpet con i suoi compagni di cast dopo essere stata assente da tutte le precedenti apparizioni e aver rifiutato di promuovere il film fino a questo momento.Seguono spoilerSebbene la Marvel non si sia sforzata molto per mantenere la cosa segreta, Antonia DreykovTaskmaster viene uccisa abbastanza presto in Thunderbolts*. Ciò ha portato a ipotizzare che Olga Kurylenko possa aver avuto un litigio con lo studio in merito alla riduzione del suo ruolo (cosa a cui aveva accennato in precedenti interviste), ma è più probabile che semplicemente non volesse rispondere a nessuna domanda sul suo personaggio quando in realtà non c’era molto di cui discutere!Thunderbolts*: recensione del film MCU con Florence PughTutto quello che c’è da sapere su Thunderbolts*Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry. 🔗 diI Marvel Studios hanno tenuto la première nordamericana dia Los Angeles ieri sera, e(Taskmaster) ha sfilato sul red carpet con i suoi compagni di cast dopo essere stata assente da tutte le precedenti apparizioni e aver rifiutato di promuovere il film fino a questo momento.Seguono spoilerSebbene la Marvel non si sia sforzata molto per mantenere la cosa segreta, Antonia DreykovTaskmaster viene uccisa abbastanza presto in. Ciò ha portato a ipotizzare chepossa aver avuto un litigio con lo studio in meritoriduzione del suo ruolo (cosa a cui aveva accennato in precedenti interviste), ma è più probabile che semplicemente non volesse rispondere a nessuna domanda sul suo personaggio quando in realtà non c’era molto di cui discutere!: recensione del film MCU con Florence PughTutto quello che c’è da sapere suDiretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast dicomprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian,nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry. 🔗 Cinefilos.it

