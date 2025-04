Ogni sera almeno un film sull' Olocausto per convincerci chi siano le vittime un esempio straordinario e incontrastato di mistificazione di orientamento del pensiero collettivo

Ilgiornaleditalia.it - Ogni sera almeno un film sull'Olocausto, per convincerci chi siano le vittime, un esempio straordinario e incontrastato di mistificazione, di orientamento del pensiero collettivo Da molto tempo – senza nessuna voce a difendere la nostra libertà di parola – nessuno può criticare l'ideologia che ispira l'azione del Governo israeliano Già Immanuel Kant ci mise in guardia: quando un potere esterno limita il nostro diritto di parola, limita anche la nostra libertà di pensa 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Paolo Ruffini, dal musical “Sapore di Mare” al libro “Benito, presente!”: “Ogni sera dedichiamo lo spettacolo a Carlo Vanzina e Eleonora Giorgi. Se il mio libro diventasse un film o uno spettacolo? Mi piacerebbe moltissimo” – Intervista Video - Paolo Ruffini, è a teatro con il musical “Sapore di Mare”, e in libreria con e il suo libro “Benito, presente!”. Il musical “Sapore di Mare” uno è uno spettacolo che prende spunto dalla celebre commedia dei fratelli Vanzina, e che si avvale di un cast di straordinari artisti capitanato da Fatima Trotta e dallo stesso Ruffini. L’immagine è curata da Diego Dalla Palma con il laboratorio “Atelier Creativo”. 🔗superguidatv.it

“Guida pratica per insegnanti”: al cinema il nuovo film di Thomas Lilti che celebra la scuola e chi la vive ogni giorno - Arriva al cinema “Guida pratica per insegnanti”, il nuovo film di Thomas Lilti, già regista della trilogia dedicata alla medicina (“Ippocrate”, “Il medico di campagna”, “Il primo anno”). Con questo nuovo lavoro, Lilti lascia gli ospedali per entrare nelle aule scolastiche, raccontando con realismo, ironia e delicatezza il mondo degli insegnanti di una scuola secondaria francese. Un film che restituisce dignità alla figura dell’insegnante In un periodo storico in cui la professione docente è sempre più svalutata, “Guida pratica per insegnanti” (titolo originale: Un métier sérieux) vuole ... 🔗dailyshowmagazine.com

Il popolo del Papa in preghiera: "Abbiamo bisogno di lui". Ogni sera rosario a San Pietro - Dopo la serata di preghiera convocata domenica dal cardinale Matteo Zuppi nella chiesa di San Domenico a Bologna, anche ieri sera i fedeli di tutto il mondo si sono dati appuntamento a Roma in piazza San Pietro alle ore 21 per la recita del Santo Rosario "per la salute di Papa Francesco e di tutti gli ammalati". E stasera la veglia si ripeterà, andando avanti "fino alle dimissioni del malato". La preghiera, sotto una leggera pioggia, è stata presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, con la presenza dei cardinali residenti a Roma (tra cui Angelo Bagnasco, Marcello ... 🔗quotidiano.net

