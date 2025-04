Oggi si incontrano Erdogan e Meloni Alla firma nuove intese commerciali

Oggi Erdogan in Italia da Meloni - Oggi alle 9:00 la premier Meloni accoglie il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, per il IV vertice Italia-Turchia, volto all’incremento della cooperazione tra i due paesi. Parallelamente al vertice governativo, […] The post Oggi Erdogan in Italia da Meloni first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Incontro Meloni-Erdogan, l’opposizione alla premier: parli dei diritti negati in Turchia - L’europarlamentare del Pd Nardella: “Ricordiamo l’arresto di Imamoglu”. Magi: "Non può non esprimere condanna rispetto all’ulteriore salto autoritario” ... 🔗repubblica.it

Meloni-Erdogan, i temi sul tavolo: i dieci accordi commerciali, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migranti - Ucraina, Medio Oriente, difesa, migranti. Ma anche e soprattutto business. La premier Giorgia Meloni tornerà ad incontrare oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. 🔗ilmessaggero.it

Italia-Turchia, oggi Meloni vede Erdogan: oltre 10 intese commerciali sul tavolo - Oltre 10 intese commerciali da firmare, con l'obiettivo di rafforzare una partnership economica in piena espansione e per cementare i rapporti con un player internazionale determinante su molti tavoli ... 🔗msn.com