Oggi ricorderemo don Carlo assassinato da partigiani comunisti

Oggi pomeriggio, alle 18 al cimitero di San Ruffino di Scandiano, deporremo la corona in memoria di don Carlo Terenziani (foto), sacerdote di Ventoso assassinato dai partigiani comunisti presso il muro esterno del cimitero di San Ruffino il 29 aprile del 1945". Ad annunciare l'iniziativa è il consigliere comunale e provinciale Giuseppe Pagliani. L'esponente di Forza Italia, in un ordine del giorno in Comune, ha chiesto di dedicare, al camposanto di San Ruffino, una lapide a don Terenziani che riporti con "forme e parole adeguate il ricordo del sacrificio di questo sacerdote". Pagliani ha ricordato che ricorre l'80° anniversario dal "sacrificio di un prevosto che da sempre è stato cancellato dalla storiografia locale per il vergognoso crimine subito da un innocente da parte dei partigiani locali.

Carlo e Camilla da oggi a Roma in visita ufficiale - (Adnkronos) – E’ un re Carlo in “ottima forma” e che “metterà il dovere prima di tutto” quello che, insieme alla regina Camilla, oggi è atteso a Roma per una visita ufficiale di quattro giorni. Il 76enne monarca, come evidenzia il Daily Mail, arriva in Italia dopo un breve ricovero in ospedale alla fine del mese scorso – dovuto agli effetti collaterali delle cure anti-cancro cui si sta sottoponendo – che lo ha costretto ad annullare una serie di impegni. 🔗ildenaro.it

Re Carlo III e Camilla, oggi a Ravenna. Visita anche alla tomba di Dante - Si conclude oggi il viaggio di quattro giorni di Re Carlo III e della Regina Camilla. I sovrani britannici saranno a Ravenna dove visiteranno anche la tomba di Dante. In questa ultima tappa italiana, i reali italiani saranno accompagnati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, e saranno impegnati a celebrare la cucina tradizionale e il patrimonio culturale locale. L’intervento di Re Carlo III in Parlamento e l’incontro col Papa Quella di ieri è stata una giornata ricca di incontri e momenti storici per il Re d’Inghilterra e la sua consorte. 🔗lapresse.it

Monsignor Torriani dal Collegio San Carlo a Crotone: “Eccellenza? Resto don Alberto. I sorrisi meglio dei predicozzi” - Milano – “Sono don Alberto”. Non riesce ancora a farsi chiamare “Sua Eccellenza“, anche se è già stato eletto vescovo da Papa Francesco e partirà tra un mese per la nuova destinazione: Crotone. Il vescovo Alberto Torriani risponde al telefono dalla sala riunioni del Collegio San Carlo, la stessa dalla quale, da rettore, ha gestito l’emergenza pandemica, “tenendo famiglie e ragazzi agganciati”. Prima reazione dopo la chiamata improvvisa del Papa? “Sorpresa e sgomento hanno sovrastato emozioni e sentimenti. 🔗ilgiorno.it

Oggi l'ultimo saluto a Nicola Di Carlo - Per la comunità di Guglionesi è il giorno del cordoglio e del ricordo: alle 10,30 nella Chiesa Madre si è svolto il funerale di Nicola Di Carlo, l'autista e imprenditore 63enne morto il 26 ... 🔗rainews.it