Oggi Erdogan in Italia da Meloni

Oggi alle 9:00 la premier Meloni accoglie il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, per il IV vertice Italia-Turchia, volto all’incremento della cooperazione tra i due paesi. Parallelamente al vertice governativo, . Oggi Erdogan in Italia da Meloni il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Oggi Erdogan in Italia da Meloni Leggi su Cms.ilmanifesto.it alle 9:00 la premieraccoglie il presidente turco Recep Tayyip, per il IV vertice-Turchia, volto all’incremento della cooperazione tra i due paesi. Parallelamente al vertice governativo, .indail manifesto.

Oggi cortei per Kiev in tutta Italia, FI non scende in piazza: “Linea la danno Meloni e Tajani” - Forza Italia non parteciperà alle manifestazioni pro Kiev organizzate oggi in tutta Italia su iniziativa del leader di Azione, Carlo Calenda e a cui hanno aderito anche Pd e +Europa: "La sinistra punta a trasformarle in manifestazioni antigovernative. La linea la danno Tajani e Meloni".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump: oggi JD Vance in Italia - Il vertice tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha portato principalmente una soddisfazione diplomatica per la presidente del Consiglio: l'impegno del tycoon a venire in Italia, e forse anche a incontrare i vertici dell'Ue per trattare sui dazi. Oggi il vicepresidente Usa JD Vance è a Roma, e incontrerà Meloni con Tajani e Salvini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Italia-Turchia, Erdogan incontrerà Meloni il 29 aprile - ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà in Italia il 29 aprile per incontrare la premier Giorgia Meloni e partecipare al forum imprenditoriale. Lo ha annunciato il Consiglio per le relazioni economiche estere turco (Deik), citato dal quotidiano Daily Sabah. Erdogan e Meloni presiederanno il quarto vertice intergovernativo Turchia-Italia e parteciperanno al Forum Imprenditoriale Italia-Turchia a Roma lo stesso giorno, ha dichiarato il Deik. 🔗unlimitednews.it

Meloni-Erdogan, i temi sul tavolo: i dieci accordi commerciali, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migranti - Ucraina, Medio Oriente, difesa, migranti. Ma anche e soprattutto business. La premier Giorgia Meloni tornerà ad incontrare oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. 🔗ilmessaggero.it

Erdogan da Meloni. Dieci accordi commerciali e un obiettivo politico: allontanare Imamoglu dall'Europa - Sarà la difesa a dominare il vertice bilaterale, con le ambizioni dei droni turchi sul mercato occidentale e gli interessi italiani sul mercato turco, ma ... 🔗huffingtonpost.it