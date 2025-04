Oggi 29 aprile è Santa Caterina da Siena | la mistica che ha lottato per rigenerare la Chiesa

Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, ha lottato con amore per il bene della Chiesa in tempi molto difficili, affinchè fosse ristabilità la verità. Esempio di grande amore per la Chiesa, Santa Caterina da Siena, che si ricorda Oggi 29 aprile, è conosciuta come la mistica che ha influenzato il papato della sua epoca.

Oggi 29 aprile è Santa Caterina da Siena: la mistica che ha lottato per rigenerare la Chiesa - Mistica forte e tenace, santa Caterina da Siena ha lottato per il bene della Chiesa affinché fosse ristabilita la verità in tempi duri. 🔗lalucedimaria.it

Almanacco | Martedì 29 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 29 aprile è il 119º giorno del calendario gregoriano (il 120º negli anni bisestili). Mancano 246 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno : Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della ... 🔗pisatoday.it

Santa Caterina da Siena, 29 aprile 2025/ Oggi si celebra la “sposa di Cristo”, Patrona d’Italia e d’Europa - Santa Caterina da Siena viene festeggiata il 29 aprile. Teologa, mistica e Dottore della Chiesa, la sua è una delle figure più importanti tra i santi. 🔗ilsussidiario.net