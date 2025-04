Offerta di lavoro due assunzioni a tempo indeterminato in Casalp | requisiti e come fare domanda

Casalp ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di due impiegati nei settori amministrativi e tecnici (a questo link l'avviso integrale). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 30 maggio. Nel caso di ricezione di un. 🔗 Livornotoday.it - Offerta di lavoro, due assunzioni a tempo indeterminato in Casalp: requisiti e come fare domanda ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione adi due impiegati nei settori amministrativi e tecnici (a questo link l'avviso integrale). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 30 maggio. Nel caso di ricezione di un. 🔗 Livornotoday.it

