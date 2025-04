Odio aperto e ipocrisia strisciante | a sinistra c’è sempre un ma da opporre al ricordo di Sergio Ramelli

sempre qualche “ma”, qualche precisazione da fare, qualche aspetto da puntualizzare. C’è sempre qualcosa che rende incompleta, a molte latitudini della sinistra, la possibilità di affermare nettamente che Sergio Ramelli fu una vittima innocente dell’Odio politico e come tale andrebbe ricordata, senza cercare di attenuare la violenza di ciò che subì allora e la potenza del messaggio di pacificazione che oggi la sua storia potrebbe e dovrebbe trasmettere. È successo anche in questo cinquantesimo anniversario del suo brutale assassinio, un agguato in piena regola, compiuto a colpi di chiave inglese da un commando di Avanguardia operaia, sotto casa sua, mentre legava il motorino.Se per la sinistra c’è sempre un “ma” da opporre al ricordo di Sergio RamelliCosì, mentre comunque fa sempre più breccia l’idea che la memoria di Sergio Ramelli appartenga alla memoria di tutti, c’è ancora chi si ostina a mettere paletti, a fare richiami ideologici che poi, a voler usare lo stesso metodo strumentale, si potrebbero facilmente ritorcere contro chi li fa. 🔗 Secoloditalia.it - Odio aperto e ipocrisia strisciante: a sinistra c’è sempre un “ma” da opporre al ricordo di Sergio Ramelli C’èqualche “ma”, qualche precisazione da fare, qualche aspetto da puntualizzare. C’èqualcosa che rende incompleta, a molte latitudini della, la possibilità di affermare nettamente chefu una vittima innocente dell’politico e come tale andrebbe ricordata, senza cercare di attenuare la violenza di ciò che subì allora e la potenza del messaggio di pacificazione che oggi la sua storia potrebbe e dovrebbe trasmettere. È successo anche in questo cinquantesimo anniversario del suo brutale assassinio, un agguato in piena regola, compiuto a colpi di chiave inglese da un commando di Avanguardia operaia, sotto casa sua, mentre legava il motorino.Se per lac’èun “ma” daaldiCosì, mentre comunque fapiù breccia l’idea che la memoria diappartenga alla memoria di tutti, c’è ancora chi si ostina a mettere paletti, a fare richiami ideologici che poi, a voler usare lo stesso metodo strumentale, si potrebbero facilmente ritorcere contro chi li fa. 🔗 Secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bucciantini: «Bayern Monaco-Inter? All’80 del ritorno tutto aperto!» - Marco Bucciantini, intervenuto in collegamento su Sky Sport, si è dimostrato ottimista sulle possibilità del passaggio del turno dell’Inter contro il Bayern Monaco. Per il giornalista si prospetta una doppia sfida all’insegna dell’equilibrio. IL COMMENTO – Marco Bucciantini, in diretta da Sky, ha parlato della sfida di Champions League in programma domani sera tra Bayern Monaco e Inter. Per Bucciantini, la versione “europea” della squadra di Inzaghi non deve temere i bavaresi, a maggior ragione visti i tanti infortuni che hanno privato la squadra di Kompany di giocatori chiave come Musiala e ... 🔗inter-news.it

“Dai naturali ai deacolati, lascio un Vinitaly aperto a tutti. Trump? Ci ha compattato”. L’addio di Maurizio Danese a Veronafiere - L'ad della Fiera di Verona traccia un bilancio di questi dieci anni. Tra gli obiettivi raggiunti, la divisione tra business e wine lover e l'incoming di buyer. "Il momento più difficile? Quello del Covid" 🔗gamberorosso.it

E nell'altro corteo si brucia la bandiera Ue. "No all'odio di Serra: ci porterà alla guerra" - A Barberini sfilano in mille. Comunisti, Potere al popolo, Arci e studenti: "Bruxelles assassina". Vannacci dà buca a Rizzo 🔗ilgiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Odio aperto e ipocrisia strisciante: a sinistra c'è sempre un ma da opporre al ricordo di Sergio Ramelli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne