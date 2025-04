Occupato il liceo Volta di Milano | studenti in protesta contro Ddl sicurezza riarmo e Cpr

liceo scientifico Volta di Milano è stato Occupato oggi. Lo scientifico di via Benedetto Marcello è la quinta scuola milanese occupata dall'inizio del 2025 dopo il Manzoni, il Severi Correnti, il Leonardo da Vinci e il Vittorini. Il collettivo studentesco del liceo ha fatto sapere che le. 🔗 Milanotoday.it - Occupato il liceo Volta di Milano: studenti in protesta contro Ddl sicurezza, riarmo e Cpr Ilscientificodiè statooggi. Lo scientifico di via Benedetto Marcello è la quinta scuola milanese occupata dall'inizio del 2025 dopo il Manzoni, il Severi Correnti, il Leonardo da Vinci e il Vittorini. Il collettivo studentesco delha fatto sapere che le. 🔗 Milanotoday.it

Occupato il liceo Manzoni di Milano: centinaia di studenti in protesta - Il liceo Manzoni di Milano apre una nuova stagione di occupazioni delle scuole superiori meneghine. L'istituto di via Orazio è stato occupato a partire dalle prime ore di lunedì 10 febbraio, come riportato dal Corriere. Gli studenti, a centinaia, hanno votato per l'azione durante un'assemblea. ... 🔗milanotoday.it

Il liceo Vittorini di Milano è stato occupato dagli studenti - Gli studenti hanno occupato, mercoledì mattina, il Liceo scientifico Vittorini di Milano, in via Mario Donati (zona piazza Frattini). Tra i motivi della protesta, quello che il collettivo del liceo definisce "il blocco del dialogo costruttivo con i docenti", nonché la salute mentale degli... 🔗milanotoday.it

Occupato il liceo Volta di Milano: studenti in protesta contro Ddl sicurezza, riarmo e Cpr; Liceo Volta occupato, protesta dura: lezioni vietate agli studenti che vogliono seguire le lezioni con i prof; È stato occupato anche il Liceo Volta di Milano; Occupato il liceo Volta a Milano: salgono a tre le scuole in agitazione. Al Boccioni estranei hanno tentato d…. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Occupato il liceo Volta, è il quinto da gennaio: “Protestiamo contro il Ddl Sicurezza e i Cpr” - In programma assemblee e attività con esperti su temi sociali. La protesta proseguirà fino a domani ... 🔗milano.repubblica.it

Milano, occupato il liceo Vittorini. Ma scatta la trattativa con Digos e dirigenza: restano aperte aule per chi vuole fare lezione - Da mercoledì mattina il liceo scientifico Vittorini, in via Donati, è occupato. L’azione è stata ... Iscriviti alla newsletter di Corriere Milano ... 🔗milano.corriere.it

Oltre 400 studenti hanno occupato un liceo in centro a Milano: prof fuori dalla porta - Occupato il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano di via Respighi (zona Tribunale), lunedì mattina. Gli studenti, all'inizio della mattinata, non sono entrati a scuola e hanno spiegato le ... 🔗milanotoday.it