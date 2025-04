Nuovo stadio Sinigaglia Si mobilitano i residenti

Nuovo stadio in periferia per preservare il quartiere Razionalista. I loro timori sono stati condivisi anche da alcuni comaschi che hanno costituito il “Comitato tutela zona stadio“, con l’obiettivo di "salvaguardare l’integrità e la funzionalità dell’equilibrio urbano della viabilità della città di Como". "Si tratta di un organismo spontaneo, apartitico e indipendente, formato da cittadine e cittadini uniti dalla volontà di difendere uno dei luoghi più identitari della città: l’area dello stadio Giuseppe Sinigaglia e il suo affaccio sul lago - spiegano i portavoce Mirella Quattrone e Andrea Prayer - Consapevole del bisogno di un adeguamento funzionale dell’attuale stadio “Giuseppe Sinigaglia“, il comitato nasce come risposta all’esigenza urgente di difendere questa porzione straordinaria di territorio urbano da trasformazioni urbanistiche invasive, non sostenibili e potenzialmente dannose per la vivibilità cittadina, il paesaggio e la fruibilità delle aree in oggetto. Ilgiorno.it - “Nuovo“ stadio Sinigaglia. Si mobilitano i residenti Leggi su Ilgiorno.it Non è caduto nel vuoto l’appello dei 111 intellettuali e archistar i quali, allarmati dalle volumetrie e dalla richiesta di alberghi e ristoranti, avevano invitato proprietà e Comune a costruire unin periferia per preservare il quartiere Razionalista. I loro timori sono stati condivisi anche da alcuni comaschi che hanno costituito il “Comitato tutela zona“, con l’obiettivo di "salvaguardare l’integrità e la funzionalità dell’equilibrio urbano della viabilità della città di Como". "Si tratta di un organismo spontaneo, apartitico e indipendente, formato da cittadine e cittadini uniti dalla volontà di difendere uno dei luoghi più identitari della città: l’area delloGiuseppee il suo affaccio sul lago - spiegano i portavoce Mirella Quattrone e Andrea Prayer - Consapevole del bisogno di un adeguamento funzionale dell’attuale“Giuseppe“, il comitato nasce come risposta all’esigenza urgente di difendere questa porzione straordinaria di territorio urbano da trasformazioni urbanistiche invasive, non sostenibili e potenzialmente dannose per la vivibilità cittadina, il paesaggio e la fruibilità delle aree in oggetto.

