Nuovo Riesame per Dassilva il suo avvocato | Spero di convincerlo a smettere lo sciopero della fame

Riesame di Bologna che dovrà decidere sul ricorso presentato dagli avvocati di Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, sul rigetto da parte del gip Vinicio Cantarini dell'istanza di scarcerazione. Una. 🔗 Riminitoday.it - Nuovo Riesame per Dassilva, il suo avvocato: "Spero di convincerlo a smettere lo sciopero della fame" Si terrà il prossimo 15 maggio la nuova udienza del Tribunale deldi Bologna che dovrà decidere sul ricorso presentato dagli avvocati di Louis, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, sul rigetto da parte del gip Vinicio Cantarini dell'istanza di scarcerazione. Una. 🔗 Riminitoday.it

Il 15 maggio nuova udienza al Riesame. Louis prosegue sciopero di fame e sete - E' stata fissata il 15 maggio la nuova udienza davanti al tribunale del Riesame dopo il ricorso presentato dai difensori di Louis Dassilva contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza di scarcerazione a ... 🔗newsrimini.it

Nuovo ricorso per la libertà di Louis. Impugnato il rigetto del giudice: "Dassilva non si trovava in garage" - Gli avvocati del 35enne indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli fanno appello a un nuovo Riesame dopo il "no" del gip alla scarcerazione: "Nessun riscontro oggettivo per collocarlo lì la mattina ... 🔗msn.com

La protesta di Dassilva. Sciopero della fame: "Non sono il killer" - Il delitto a Rimini di Pierina: il senegalese resta in carcere. Da sabato non mangia, chiede di essere liberato. 🔗msn.com