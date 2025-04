Nuovo parcheggio gratuito in via San Bernardino | a Bergamo 150 posti entro metà maggio

Nuovo parcheggio di interscambio in via San Bernardino 149 a Bergamo con 150 posti auto: sarà aperto 24 ore su 24.

Nuovo parcheggio gratuito in via San Bernardino: a Bergamo 150 posti entro metà maggio - Nuovo parcheggio gratuito a Bergamo: entro la metà di maggio sarà operativo il nuovo spazio di sosta presso l’ex concessionaria Bonini, in via San Bernardino 149. L’area, aperta 24 ore su 24, potrà ... 🔗ecodibergamo.it

Bergamo, 150 posti auto gratuiti all'inizio di via San Bernardino: il nuovo parcheggio pronto entro metà maggio - Lavori in corso sul piazzale dell’ex concessionaria Bonini. La sindaca Carnevali: «Ridurrà i disagi per la chiusura totale del sottopasso» ... 🔗bergamo.corriere.it

