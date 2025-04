Nuovo papa il conclave comincia il 7 maggio

conclave che eleggerà il successore il papa Francesco comincerà il 7 maggio. Lo ha stabilito ieri la quinta Congregazione generale, la riunione di tutti i cardinali che si trovano .

Conclave, Parolin sempre più tra i favoriti come nuovo Papa - Il Cardinale è dato tra i favoriti Si continua a parlare con insistenza del cardinale Pietro Parolin, favorito per diventare Papa. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Parolin avrebbe dalla sua già 40 voti. Non un bottino da poco visto che Benedetto XVI, ne prese 47 alla prima votazione, poi 65 e 72 fino agli 84 finali. Mentre durante il conclave per l’elezione di Papa Francesco Bergoglio partiva da 26 e Angelo Scola da 30. 🔗361magazine.com

La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano - L’apprensione del mondo intero per le condizioni di salute del Santo Padre continua a crescere. Gli ultimi bollettini medici evidenziano come la situazione, già critica a causa delle sue note fragilità e dei precedenti ricoveri, resti delicata. Nonostante non ci siano segnali di un aggravamento imminente, la precarietà della salute papale alimenta ipotesi e pronostici […] L'articolo La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il Conclave inizia il 7 maggio, da oggi chiusa la Cappella Sistina. Becciu verso il passo indietro - Video - Conclave, il caso del Cardinale Becciu resta aperto; Papa Francesco, 70mila fedeli in visita alla tomba. Il Conclave inizia il 7 maggio. LIVE; Il conclave comincia il 7 maggio: come funziona l'elezione del nuovo papa; Decisa la data del Conclave: il 7 maggio inizia la riunione per l'elezione del nuovo Papa. Come funziona. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il conclave comincia il 7 maggio: come funziona l'elezione del nuovo papa - La data, anticipata dall'agenzia Reuters, è stata confermata dalla Santa Sede: le riunioni dei cardinali inizieranno tra poco più di una settimana. Dalle regole ai divieti, fino alle "fumate": ecco tu ... 🔗today.it

Conclave: si comincia il 7 maggio mentre Roma saluta Papa Francesco con commossa partecipazione - La data è ufficiale: il Conclave per eleggere il nuovo Pontefice inizierà mercoledì 7 maggio. La decisione è stata presa durante la quinta congregazione generale dei cardinali, in linea con quanto sta ... 🔗globalist.it

Papa: Il Conclave comincia il 7 maggio - Inizierà mercoledì 7 maggio il Conclave chiamato a eleggere il nuovo Papa. E’ quanto anticipato dall’Agenzia di stampa Reuters. Intanto oltre 70mila persone si sono messe in coda già ieri per rendere ... 🔗toscanaoggi.it