Nuovo Papa dal Conclave tra l' 8 e il 9 maggio l' indiscrezione del cardinale Sakò sulla fumata decisiva

Approfondimenti da altre fonti

Conclave, Parolin sempre più tra i favoriti come nuovo Papa - Il Cardinale è dato tra i favoriti Si continua a parlare con insistenza del cardinale Pietro Parolin, favorito per diventare Papa. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Parolin avrebbe dalla sua già 40 voti. Non un bottino da poco visto che Benedetto XVI, ne prese 47 alla prima votazione, poi 65 e 72 fino agli 84 finali. Mentre durante il conclave per l’elezione di Papa Francesco Bergoglio partiva da 26 e Angelo Scola da 30. 🔗361magazine.com

La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano - L’apprensione del mondo intero per le condizioni di salute del Santo Padre continua a crescere. Gli ultimi bollettini medici evidenziano come la situazione, già critica a causa delle sue note fragilità e dei precedenti ricoveri, resti delicata. Nonostante non ci siano segnali di un aggravamento imminente, la precarietà della salute papale alimenta ipotesi e pronostici […] L'articolo La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave breve, si punta alla fumata bianca al quinto voto (come fu per Papa Francesco). Ecco perché; Conclave, ci vorranno 5-8 fumate per avere il nuovo Papa; Il Conclave inizierà il 7 maggio, anticipa la Reuters. L'8 maggio, festa della Madonna del Rosario, sperabilmente avremo il nuovo Papa; Chi sono i 135 cardinali in Conclave per scegliere il nuovo Papa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Conclave 2025: il giuramento, chi sono i cardinali elettori. Serviranno 88 voti per eleggere il nuovo Papa. Come funziona - Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 17.30, nella Cappella Paolina in Vaticano, si terrà il giuramento solenne di tutti coloro che collaboreranno al conclave. Il rito, presieduto ... 🔗leggo.it

Perché non sapremo quando verrà nominato il nuovo Papa: nella Storia il Conclave è durato da 10 ore a 31 mesi - Dopo la morte di Pio III, i cardinali si riunirono e in tempi record elessero Giulio II, nato Giuliano della Rovere (1443-1513): il 216esimo papa della Chiesa è uno dei più celebri del Rinascimento, p ... 🔗msn.com

Nuovo Papa, Conclave al via mercoledì 7 maggio, prima votazione nel pomeriggio. Becciu verso il passo indietro - Nel corso della odierna riunione delle Congregazioni generali dei cardinali, riuniti in Vaticano, è stata decisa la data del Conclave che dovrà eleggere il successore di Papa Francesco: mercoledì 7 ma ... 🔗msn.com