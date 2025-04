Nuovo inizio per Chiara Ferragni ora è azionista di maggioranza del suo brand

Chiara Ferragni è diventata azionista di maggioranza del suo brand. Un Nuovo inizio e un "punto da cui ripartire" che racconta la stessa imprenditrice sui propri canali social: da ora il 99% di Chiara Ferragni brand è suo. "Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio", scrive su Instagram. .L'articolo Nuovo inizio per Chiara Ferragni, ora è azionista di maggioranza del suo brand proviene da Webmagazine24.

Chiara Ferragni, di nuovo in copertina. Il video in bikini e con addosso solo una stola - Chiara Ferragni è tornata sulla copertina di una rivista di moda dopo lo scandalo che l'ha travolta, riguardante il Pandoro-Gate, e la fine del suo matrimonio con Fedez. Il titolo sulla cover è altamente significativo: "Rimane un fenomeno dopo 15 anni sulla scena della moda". Niente da obiettare, soprattutto se si guarda al servizio fotografico di cui è protagonista. Chiara Ferragni riconquista le copertine di moda Chiara Ferragni è dunque tornata e si è lasciata il momento più buio alle spalle.

Il nuovo quadro di Chiara Ferragni è un'opera d'arte contemporanea: chi l'ha firmata e cosa significa - Chiara Ferragni ha un nuovo quadro nella sua casa milanese (e in molti hanno insinuato che l'immagine ritraesse Fedez). La verità è che si tratta di un'opera d'arte unica nel suo genere: ecco chi l'ha firmata e il suo significato.

Fedez e Chiara Ferragni si incontrano di nuovo: confronto al compleanno dei figli dopo il divorzio - Chiara Ferragni e Fedez si sono riuniti per festeggiare i compleanni dei loro figli, Leone e Vittoria. I due piccoli hanno festeggiato il loro giorno speciale a distanza di pochi giorni: Leone ha compiuto 4 anni il 19 marzo, mentre Vittoria ha festeggiato il suo secondo compleanno il 23 marzo. La celebrazione si è svolta in un centro commerciale a Milano, dove i genitori hanno organizzato una festa per i bambini.

