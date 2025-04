Nuovo incidente sulla strada parco scontro auto - bus elettrico all' incrocio con via Torrente Piomba

incidente si è verificato nel secondo giorno dei bus elettrici sulla strada parco, fortunatamente senza feriti. scontro tra un'auto, Honda Jazz, e il mezzo a batteria all'intersezione tra l'ex tracciato ferroviario e via Torrente Piomba, a Montesilvano. In base alle prime. 🔗 Ilpescara.it - Nuovo incidente sulla strada parco, scontro auto - bus elettrico all'incrocio con via Torrente Piomba Un altrosi è verificato nel secondo giorno dei bus elettrici, fortunatamente senza feriti.tra un', Honda Jazz, e il mezzo a batteria all'intersezione tra l'ex tracciato ferroviario e via, a Montesilvano. In base alle prime. 🔗 Ilpescara.it

"Va annullata la delibera regionale con cui si autorizzano i bus sulla strada parco": nuovo ricorso al Tar del comitato - Nuovo ricorso da parte del comitato Strada parco bene comune, dopo poche ore dall'avvio ufficiale del servizio di trasporto pubblico sull'ex tracciato ferroviario. A notificarlo agli enti interessati e in particolare alla Tua, azienda di trasporto abruzzese, alla Regione e ai Comuni di Pescara e... 🔗ilpescara.it

La prof «vittima del nuovo codice della strada»: «Ho fatto un incidente per una crisi epilettica. Mi hanno tolto la patente perché positiva alla cannabis» - Elena Tuniz è una professoressa di scuola superiore. Il 7 gennaio scorso ha avuto un malore mentre guidava a causa del quale è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Ha perso coscienza e si è risvegliata in ambulanza. Stava andando in ospedale, dove avrebbe scoperto che il malore e l’incidente sono stati il frutto di un attacco epilettico. «Non ne avevo mai avuti prima», racconta in un video pubblicato dalla pagina dell’associazione Meglio Legale, associazione schierata a favore della legalizzazione della cannabis che segue il suo caso. 🔗open.online

Esce fuori strada con l'auto e si ribalta, nuovo incidente mortale in Abruzzo - L'Abruzzo piange una nuova vittima della strada. Come riporta l'Ansa infatti una persona è morta nella mattinata di mercoledì 19 febbraio all'Aquila in un incidente stradale. Il sinistro, che sembrerebbe autonomo, è accaduto lungo la strada statale 17 ter, conosciuta come superstrada di Bazzano... 🔗ilpescara.it

