Nuovo allenatore Milan i possibili candidati alla sostituzione di Conceicao

Milan, nella prossima stagione, avrà un Nuovo allenatore: Sergio Conceicao non dovrebbe restare, ecco chi potrebbe sostituirlo

Milan, Paratici ha scelto il nuovo allenatore: rivelazione di Cassano - Il Milan si sta occupando della scelta del nuovo direttore sportivo, da cui passerà molto per il nuovo allenatore e il calciomercato: annuncio di Cassano Tra le squadre che hanno deluso di più in questa stagione c’è sicuramente il Milan. È vero, i rossoneri hanno vinto la Supercoppa italiana ai danni dell’Inter, ma sono anche usciti prematuramente dalla Champions League dopo due grossi scivoloni contro Dinamo Zagabria e Feyenoord. 🔗rompipallone.it

Milan, così sfuma il nuovo allenatore: colpa della Premier - Una notizia inaspettata dalla Premier League beffa il Milan per quanto riguarda l’arrivo del prossimo tecnico Il Milan sta cercando in tutti i modi di rendere più positiva possibile una stagione tutt’altro che memorabile. L’attuale nono posto in Serie A e l’eliminazione ai playoff di Champions League non possono rendere soddisfatta la dirigenza rossonera, arrivata al punto di esonerare Fonseca. Al suo posto è arrivato Conceicao che anche se non è riuscito ad avvicinare il Milan nei primi quattro posti in campionato, è riuscito a lasciare il segno nelle due coppe nazionali vincendo la ... 🔗tvplay.it

Milan, da De Zerbi e Allegri al sogno Guardiola: chi sarà il nuovo allenatore - (Adnkronos) – Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Roberto De Zerbi, Massimiliano Allegri, ma anche il sogno Pep Guardiola. A otto giornate dal termine del campionato, la dirigenza rossonera sta già programmando la prossima stagione. In attesa di scoprire se la squadra di Conceicao riuscirà ad accedere alle coppe europee, con la Champions League che appare ormai un miraggio visto l’attuale nono posto in Serie A e il -9 dal quarto posto occupato dal Bologna, a Milanello sono iniziate le riflessioni sul futuro. 🔗.com

Milan News – Ribaltone totale: “Al 70% il nuovo allenatore sarà…” - Con Conceicao destinato all'addio a fine stagione, il Milan prosegue il casting per il nuovo allenatore: ecco chi è il più vicino ad oggi ... 🔗msn.com

Parolo al termine di Venezia Milan ha detto la sua sulla questione nuovo allenatore dei rossoneri. Le sue parole fanno discutere i tifosi milanisti - Parolo al termine di Venezia Milan ha detto la sua sulla questione nuovo allenatore dei rossoneri. Le sue parole fanno discutere i tifosi milanisti Marco Parolo, nel post partita di Venezia–Milan, 34e ... 🔗milannews24.com

Nuovo allenatore Milan, è intreccio di mercato con il Napoli: Cardinale è fiducioso - Occhio a possibili importanti novità in casa Milan. Il club rossonero vuole puntare a nuovi nomi per la panchina rossonera. 🔗spaziomilan.it