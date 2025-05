Nuovo allenatore Milan Conceiçao e tutti i nuovi nomi caldi

© Dailymilan.it - Nuovo allenatore Milan, Conceiçao e tutti i nuovi nomi caldi Nuovo allenatore Milan, riparte la corsa al mister. nuovi nomi ed evoluzioni.In questo periodo, noi tifosi del Milan ci poniamo due domande cruciali per il futuro del club: chi sarà il Nuovo direttore sportivo? E chi guiderà la squadra nella prossima stagione? Queste due questioni sono strettamente legate, poiché la decisione sul Nuovo allenatore dipenderà anche dal nome del prossimo ds. Sebbene le voci siano molteplici, non è ancora da escludere totalmente la permanenza di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera.Secondo quanto riportato da Tuttosport, fino a poco tempo fa sembrava scontato l’addio di Conceiçao al termine della stagione. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare. Se il Milan dovesse vincere anche la Coppa Italia, conquistando così il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, le probabilità di conferma del tecnico portoghese aumenterebbero. 🔗 , riparte la corsa al mister.ed evoluzioni.In questo periodo, noi tifosi delci poniamo due domande cruciali per il futuro del club: chi sarà ildirettore sportivo? E chi guiderà la squadra nella prossima stagione? Queste due questioni sono strettamente legate, poiché la decisione suldipenderà anche dal nome del prossimo ds. Sebbene le voci siano molteplici, non è ancora da escludere totalmente la permanenza di Sergiosulla panchina rossonera.Secondo quanto riportato da Tuttosport, fino a poco tempo fa sembrava scontato l’addio dial termine della stagione. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare. Se ildovesse vincere anche la Coppa Italia, conquistando così il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, le probabilità di conferma del tecnico portoghese aumenterebbero. 🔗 Dailymilan.it

