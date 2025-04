Nuove aree parking e ipotesi multipiano la Regione si impegnerà per nuovi parcheggi all' ospedale Infermi

parcheggi nelle strutture sanitarie, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile. A chiederlo sono Giovanni Gordini (Civici con de Pascale) e Alice Parma (Partito democratico) in una risoluzione che è stata approvata dall'Assemblea legislativa della Regione. 🔗 Riminitoday.it - Nuove aree parking e ipotesi multipiano, la Regione si impegnerà per nuovi parcheggi all'ospedale Infermi Migliorare l'offertanelle strutture sanitarie, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile. A chiederlo sono Giovanni Gordini (Civici con de Pascale) e Alice Parma (Partito democratico) in una risoluzione che è stata approvata dall'Assemblea legislativa della. 🔗 Riminitoday.it

Cava, ampia partecipazione al convegno “Autismi, progetti di vita, evidenze scientifiche e nuove ipotesi” - Ampia partecipazione, ieri pomeriggio, mercoledì 12 febbraio, al convegno “Autismi, progetti di vita evidenze scientifiche e nuove ipotesi”, organizzato dall’Amministrazione Servalli, con la collaborazione del prof. Luigi Gravagnuolo e il patrocinio dell’Asl Salerno, tenutosi presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni. Dopo il saluto del Sindaco Vincenzo Servalli e dell’Assessore alle Politiche sociali Giovanni Del Vecchio, la conduttrice Annamaria Sica, Presidente dell’Osservatorio cittadino sulla condizione delle Persone con Disabilità, ha introdotto ... 🔗zon.it

Nuove aree a bando per le case a basso prezzo a Milano - Altre aree si aggiungono al "piano casa" del Comune di Milano, con l'obiettivo di arrivare a offrire 10mila appartamenti a canone calmierato nell'arco di un decennio. Come già annunciato a ottobre 2024, le nuove aree oggetto dell'avviso esplorativo si trovano in via Bovisasca, via Pitagora, via... 🔗milanotoday.it

I timori di Washington: tregua lontana, ipotesi nuove forniture - I fedelissimi di Donald Trump hanno iniziato a ricredersi sulla fine della guerra in Ucraina entro Pasqua. Secondo Reuters, che cita anonimi alti funzionari della Casa bianca, «negli ultimi giorni […] The post I timori di Washington: tregua lontana, ipotesi nuove forniture first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Parcheggi e un market al posto di aree verdi, il dibattito sul pgt di Malnate: “Per ora sono solo ipotesi” - In particolare, sotto la lente ci sono tre zone di Gurone. Si tratta delle aree, al momento verdi, in via Caprera, via Colombo e via IV Novembre, sulle quali sono state avanzate ipotesi di parcheggi, ... 🔗varesenews.it