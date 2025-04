Nuova Virtus Cesena Under 17 verso le finali nazionali di basket femminile

Nuova Virtus Cesena, si gode l’accesso alla fesa interzonale della formazione Under 17 che dopo essere stata protagonista nella categoria gold di basket femminile, ora sogna l’approdo alle finali nazionali. Esperienza peraltro già centrata un paio d’anni fa."Abbiamo terminato la prima fase al terzo posto e domenica scorsa abbiamo disputato lo spareggio con le toscane del Nico basket. La vittoria ottenuta con una ventina di punti di margine (73-54) ci proietta ora verso la Nuova fase, in programma tra l’8 e il 10 maggio".Sulla carta sarà durissima: le Cesenati sono inserite in un raggruppamento a quattro, nel quale si classificheranno alle finali nazionali soltanto le prime due. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus Cesena Under 17 verso le finali nazionali di basket femminile "Il percorso che sta compiendo questa squadra è leggendario". Coach Luca Chiadini, che dopo essersi dimesso dal ruolo di capo allenatore della prima squadra, è rimasto al timone del settore giovanile della, si gode l’accesso alla fesa interzonale della formazione17 che dopo essere stata protagonista nella categoria gold di, ora sogna l’approdo alle. Esperienza peraltro già centrata un paio d’anni fa."Abbiamo terminato la prima fase al terzo posto e domenica scorsa abbiamo disputato lo spareggio con le toscane del Nico. La vittoria ottenuta con una ventina di punti di margine (73-54) ci proietta oralafase, in programma tra l’8 e il 10 maggio".Sulla carta sarà durissima: leti sono inserite in un raggruppamento a quattro, nel quale si classificheranno allesoltanto le prime due. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

