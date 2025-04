Nuova raccolta differenziata a Sondrio | il punto sulla distribuzione dei kit e i primi risultati

distribuzione dei nuovi kit procede, con qualche imprevisto e alcune difficoltà, e nelle prossime settimane arriverà a completamento, anche se non c'è ancora una data precisa per questo "traguardo"; intanto, però sono assolutamente confortanti i primi dati relativi proprio alle nuove modalità. 🔗 Sondriotoday.it - Nuova raccolta differenziata a Sondrio: il punto sulla distribuzione dei kit e i primi risultati Ladei nuovi kit procede, con qualche imprevisto e alcune difficoltà, e nelle prossime settimane arriverà a completamento, anche se non c'è ancora una data precisa per questo "traguardo"; intanto, però sono assolutamente confortanti idati relativi proprio alle nuove modalità. 🔗 Sondriotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuova raccolta rifiuti a Sondrio: le precisazioni di Secam - Dopo i dubbi e le perplessità che serpeggiano tra i cittadini ed evidenziate dal consigliere di minoranza Francesco Bettinelli, in vista della partenza della nuova raccolta differenziata e dell'umido a Sondrio da lunedì 3 marzo, Secam ha voluto effettuare alcune precisazioni sulla prima fase di... 🔗sondriotoday.it

Sondrio, a pochi giorni dal via tutte le criticità della nuova raccolta rifiuti - Da lunedì prossimo (3 marzo) partirà la nuova raccolta dell'umido a Sondrio che comporterà modifiche anche per quanto riguarda la raccolta differenziata degli altri rifiuti. Un'autentica rivoluzione che punta ad aumentare la percentuale della raccolta differenziata stessa, ma che rischia... 🔗sondriotoday.it

Nuova raccolta differenziata a San Lazzaro: al via. Ecco come funziona - San Lazzaro (Bologna), 26 marzo 2025 - A San Lazzaro di Savena arriva la nuova raccolta differenziata. Le modifiche al servizio di raccolta interessano oltre 20.000 utenze e riguardano sia la raccolta stradale basata sulle Isole Ecologiche di Base (cassonetti stradali), e sia il servizio porta a porta. Nuova differenziata da quando A partire dal 9 giugno verranno progressivamente sostituiti tutti i cassonetti stradali. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuova raccolta differenziata a Sondrio: il punto sulla distribuzione dei kit e i primi risultati; Nuova raccolta rifiuti. Il metodo porta a porta sui banchi del Consiglio; Sondrio: da lunedì scatta la nuova raccolta rifiuti. Ecco le regole per non sbagliare; A Sondrio parte la raccolta dell'umido: la rivoluzione al via il 3 marzo. Il vademecum. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuova raccolta rifiuti. Il metodo porta a porta sui banchi del Consiglio - Sondrio, i gruppi di minoranza sollevano una serie di critiche "Utilizziamo qualche parcheggio come area di deposito dei bidoni". 🔗msn.com

A Casalecchio di Reno arriva la nuova raccolta differenziata - Le novità sono pensate per accompagnare il Comune di Casalecchio di Reno al raggiungimento degli obiettivi indicati da Regione e Unione Europea in materia di raccolta differenziata e sono previste ... 🔗renonews.it

Nuova differenziata, assessora Valentino: “Informazioni fuorvianti, doverose alcune precisazioni” - In seguito alla diffusione di informazioni fuorvianti e inesatte, ritengo doveroso chiarire direttamente alla cittadinanza alcuni aspetti importanti relativi alla nuova fornitura di ... 🔗manfredonianews.it