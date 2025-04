Nuno Tavares Juve dall’Inghilterra rilanciano | avanza il portoghese per il post Cambiaso! Lo scenario in vista dell’estate

Nuno Tavares Juve, dall'Inghilterra rilanciano: avanza il portoghese dell'Arsenal in prestito alla Lazio per il post Cambiaso! Lo scenario per l'estate

Direttamente dall'Inghilterra arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Juve, sempre alla ricerca di un possibile sostituto di Cambiaso tenuto conto di un possibile nuovo assalto del Manchester City.

Secondo quanto riportato da The Sun Football i bianconeri starebbero seguendo con grande attenzione Nuno Tavares, esterno portoghese di proprietà dell'Arsenal in questa stagione in prestito alla Lazio.

Nuno Tavares Juve, c'è anche il portoghese nella lista dei desideri della società: mosso il primo passo! Tutti i dettagli!

Nuno Tavares Juve, l'esterno della Lazio è un obiettivo dei bianconeri: andrà battuto questo quartetto di squadre! L'edizione odierna de Il Messaggero fa luce sul calciomercato Juventus, che potrebbe essere legato a doppio filo con quello della Lazio. L'uomo su cui Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi è Nuno Tavares, giocatore per il quale la Juve ha effettuato un sondaggio.

Nuno Tavares Juve: la sua candidatura scala posizioni per la corsia mancina. Ma c'è un bivio per il suo futuro, cosa può accadere

Nuno Tavares Juve: la candidatura del portoghese scala posizioni per la fascia sinistra. Ma c'è un bivio per il suo futuro, cosa succede Come riferito da Tuttosport, se il futuro di Andrea Cambiaso sarà lontano dalla Juve, un altro nome per sostituirlo oltre a De Cuyper del Club Brugge potrebbe essere quello di Nuno Tavares della Lazio. Il futuro del portoghese, però, appare ancora davanti ad un bivio al momento: nonostante una stagione tra alti e bassi per via di qualche infortunio di troppo, Tavares verrà riscattato dai biancocelesti per 4 milioni di euro

Nuno Tavares Juve: la posizione dei bianconeri per il terzino della Lazio. Qual è la possibile decisione in vista dell'estate

Nuno Tavares Juve: ecco la posizione del club bianconero per quanto riguarda il terzino della Lazio. La scelta in vista della prossima estate Non c'è solo De Cuyper nel mirino della Juve per rinforzare le fasce in vista della prossima estate. Come riferito da Matteo Moretto, infatti, il calciomercato bianconero segue con attenzione anche la situazione relativa a Nuno Tavares della Lazio.

