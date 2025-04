Numeri positivi per il Pecci | Serve un lavoro continuo La scoperta di nuovi artisti

Pecci per l’arte contemporanea dal 2019, è tempo di bilanci. Sia di quello del 2024, anno di crescita, che in generale del suo operato.Sono trascorsi oltre 5 anni. Tracci un consuntivo."I primi anni sono sempre i più difficili, come è stato il caso di Palazzo Strozzi a Firenze venti anni fa. All’inizio ci sono grandi aspettative, molta impazienza da parte della cittadinanza. L’affermazione di un’istituzione culturale si basa su un lavoro lungo che richiede tempo e continuità. Da questo punto di vista, il sostegno che ci viene dato dal Comune e dalla Regione è fondamentale. I frutti del duro lavoro fatto in questi anni cominciano a vedersi in modo sempre più evidente. Con riconoscimenti o internazionali per le attività svolte in questi anni. Non è un caso che il direttore del Pecci, Stefano Collicelli Cagol, sia stato nominato miglior curatore del 2024 dalla rivista ArtsLife". Lanazione.it - Numeri positivi per il Pecci: "Serve un lavoro continuo". La scoperta di nuovi artisti Leggi su Lanazione.it Per Lorenzo Bini Smaghi, presidente del Centroper l’arte contemporanea dal 2019, è tempo di bilanci. Sia di quello del 2024, anno di crescita, che in generale del suo operato.Sono trascorsi oltre 5 anni. Tracci un consuntivo."I primi anni sono sempre i più difficili, come è stato il caso di Palazzo Strozzi a Firenze venti anni fa. All’inizio ci sono grandi aspettative, molta impazienza da parte della cittadinanza. L’affermazione di un’istituzione culturale si basa su unlungo che richiede tempo e continuità. Da questo punto di vista, il sostegno che ci viene dato dal Comune e dalla Regione è fondamentale. I frutti del durofatto in questi anni cominciano a vedersi in modo sempre più evidente. Con riconoscimenti o internazionali per le attività svolte in questi anni. Non è un caso che il direttore del, Stefano Collicelli Cagol, sia stato nominato miglior curatore del 2024 dalla rivista ArtsLife".

Cosa riportano altre fonti

Turismo, il 2025 in Puglia inizia col botto: sempre più stranieri e numeri positivi in Capitanata - Le nuove sfide per il turismo pugliese sono la governance, fondi propri del bilancio regionale e non più attesa di residui da altre attività che non consentono una programmazione di medio lungo termine, una nuova legge per il settore turistico, sempre più formazione. Questo è il contesto nel... 🔗foggiatoday.it

Lavoro, Meloni “Numeri positivi ma possiamo fare ancora di più” - ROMA (ITALPRESS) – “Secondo i dati diffusi oggi dall’Istat, a gennaio 2025 il numero di occupati in Italia ha raggiunto quota 24 milioni 222mila. Il tasso di occupazione cresce al 62,8%. Su base annua, l’occupazione aumenta del 2,2%, con 513mila occupati in più. Numeri importanti, che confermano la crescita dell’occupazione e il buon andamento del mercato del lavoro. Ma sappiamo che possiamo e dobbiamo fare ancora di più”. 🔗unlimitednews.it

Pecci sta con Vlahovic: «Deve fare il titolare, i numeri parlano per lui. E quel bianconero deve giocare sempre» - di Redazione JuventusNews24Pecci ha parlato di Vlahovic e non solo: il suo commento sulla Juventus dopo l’arrivo di Igor Tudor in panchina Eraldo Pecci, a La Domenica Sportiva, ha parlato così della Juventus. PECCI – «Vlahovic? La prova non è stata esaltante di tutta la squadra, però nel solco juventino vincere è la cosa determinate. Tudor è juventino infatti è applaudito e apprezzato da tutti e i particolari sono stati esaltati anche se magari contavano poco. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Numeri positivi per il Pecci: Serve un lavoro continuo. La scoperta di nuovi artisti; Il Pecci torna in attivo. Visitatori a quota 34mila ma compresi gli ingressi al cinema e ai concerti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Complemento a 2 per rappresentare i numeri positivi e negativi - I numeri positivi sono rappresentati iniziando con 0, mentre i numeri negativi iniziano con 1, assicurando una rappresentazione unica dello zero. Per ottenere un numero negativo, si invertono ... 🔗skuola.net