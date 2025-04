Now You See Me | Now You Don’t | Magie e trucchi nel primo trailer del film

primo trailer di Now You See Me: Now You Don’t, terzo film della famosa saga.Il lancio del trailer in rete è stato preceduto da un evento in grande stile da parte di Lionsgate. Infatti, il video è stato presentato su un cartellone pubblicitario a Times Square, durante il quale sono stati distribuiti 250.000 dollari in pagamenti digitali a spettatori ignari.Now You See Me 3 seguirà i prodigi dei celebri quattro illusionisti, questa volta accompagnati da alcuni “nuovi adepti” interpretati rispettivamente da Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa, con un nuovo bersaglio interpretato da Rosamund Pike. Lo scorso aprile la Lionsgate ha ufficializzato il nuovo titolo ufficiale, ma anche la realizzazione futura di un quarto capitolo. 🔗 Universalmovies.it - Now You See Me: Now You Don’t | Magie e trucchi nel primo trailer del film I Quattro Cavalieri stanno tornando. Lionsgate quest’oggi ha diffuso ildi Now You See Me: Now You, terzodella famosa saga.Il lancio delin rete è stato preceduto da un evento in grande stile da parte di Lionsgate. Infatti, il video è stato presentato su un cartellone pubblicitario a Times Square, durante il quale sono stati distribuiti 250.000 dollari in pagamenti digitali a spettatori ignari.Now You See Me 3 seguirà i prodigi dei celebri quattro illusionisti, questa volta accompagnati da alcuni “nuovi adepti” interpretati rispettivamente da Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa, con un nuovo bersaglio interpretato da Rosamund Pike. Lo scorso aprile la Lionsgate ha ufficializzato il nuovo titolo ufficiale, ma anche la realizzazione futura di un quarto capitolo. 🔗 Universalmovies.it

