Novità sulla scuola | come cambiano i compiti a casa e le verifiche in classe

verifiche e compiti a casa assegnati la sera prima sul registro elettronico: il monito del ministro Valditara agli insegnanti. Novità sulla scuola: come cambiano i compiti a casa e le verifiche in classe – notizie.comIl ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara tende una mano agli studenti e si schiera con le famiglie, inviando una circolare alle scuole che punta a ridurre il carico degli impegni scolastici last minute per i ragazzi.Addio quindi, al mare di compiti a casa per le feste di Natale, Pasqua e durante i compiti. E si scopre che, con l'introduzione del registro elettronico, in alcuni casi gli insegnanti hanno annunciato verifiche, interrogazioni e compiti in classe la sera prima, rendendo impossibile, di fatto, agli studenti prepararsi, aumentando così il livello di stress.

Rivoluzione a scuola: così cambiano i compiti a casa e le verifiche in classe - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha emanato una circolare con nuove linee guida. E il diario diventa "obbligatorio"

Scuola, circolare sui compiti a casa e verifiche in classe: le novità - (Adnkronos) – Ha lo scopo di promuovere "la collaborazione positiva fra scuole e famiglie" la circolare firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara su verifiche in classe e compiti a casa. Il testo, apprende l'Adnkronos, ha come oggetto "Assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa". "È importante –

Scuola, circolare sui compiti a casa e verifiche in classe: le novità - (Adnkronos) – Ha lo scopo di promuovere "la collaborazione positiva fra scuole e famiglie" la circolare firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara su verifiche in classe e compiti a casa. Il testo, apprende l'Adnkronos, ha come oggetto "Assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa". "È importante –

