Novità Paramount+ Maggio 2025 | Il Gladiatore II Mobland SkyMed 3 A Quiet Place e tanto altro

Maggio 2025, Paramount+ arricchisce il suo catalogo con grandi Novità tra cinema e serie TV, portando sullo schermo alcuni dei titoli più attesi dell’anno. Ecco tutti gli highlights in arrivo:Il Gladiatore II – Dall’11 Maggio in esclusiva su Paramount+L’attesissimo “Il Gladiatore II”, sequel del film premio Oscar di Ridley Scott, debutta in esclusiva su Paramount+ a partire dall’11 Maggio 2025. Con un cast stellare che include Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Connie Nielsen, Denzel Washington e altri, il film prosegue l’epica saga ambientata nell’antica Roma, tra vendetta, onore e spettacolo nel Colosseo.Scopri Il Gladiatore II solo su Paramount+.Mobland – Dal 30 Maggio, la nuova serie crime globale di Guy RitchieMobland, la nuova serie crime diretta da Guy Ritchie con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren, sarà disponibile dal 30 Maggio. 🔗 Dailyshowmagazine.com - Novità Paramount+ Maggio 2025: Il Gladiatore II, Mobland, SkyMed 3, A Quiet Place e tanto altro arricchisce il suo catalogo con granditra cinema e serie TV, portando sullo schermo alcuni dei titoli più attesi dell’anno. Ecco tutti gli highlights in arrivo:IlII – Dall’11in esclusiva suL’attesissimo “IlII”, sequel del film premio Oscar di Ridley Scott, debutta in esclusiva sua partire dall’11. Con un cast stellare che include Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Connie Nielsen, Denzel Washington e altri, il film prosegue l’epica saga ambientata nell’antica Roma, tra vendetta, onore e spettacolo nel Colosseo.Scopri IlII solo su– Dal 30, la nuova serie crime globale di Guy Ritchie, la nuova serie crime diretta da Guy Ritchie con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren, sarà disponibile dal 30. 🔗 Dailyshowmagazine.com

