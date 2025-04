Nove perfetti sconosciuti 2 | il trailer mostra il ritorno di Masha interpretata da Nicole Kidman

Nove perfetti sconosciuti con star Nicole Kidman, ecco il trailer. Arriverà il 22 maggio sugli schermi di Prime Video, la piattaforma targata Amazon, la stagione 2 della serie Nove perfetti sconosciuti, di cui online è stato condiviso online il trailer. Gli episodi inediti, dopo i primi due, saranno distribuiti in streaming a cadenza settimanale. Cosa racconteranno le nuove puntate Lo show ispirato al romanzo di Liane Moriarty, racconterà quello che accadrà a Nove sconosciuti, legati tra loro in modi che non avrebbero mai potuto immaginare, dopo che vengono invitati dalla misteriosa guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) a partecipare a un ritiro di benessere trasformativo sulle Alpi austriache.

