Novanta accordi in novanta giorni | i dazi le parole di Trump e la realtà della politica

Trump ha parlato enfaticamente dell’obiettivo di condurre in porto “novanta accordi in novanta giorni” dopo aver varato il maxi-piano daziario del 2 aprile scorso, in larga parte presto congelato per far spazio a negoziazioni con i partner commerciali degli Usa. Obiettivo chiaro quello del tycoon: sostituire le negoziazioni bilaterali al sistema multilaterale per far maggiormente pesare i rapporti di forza favorevoli agli Usa su ogni teatro. Esercizio complesso da trasmettere in breve termine sotto forma di accordi commerciali a tutto campo ma che va letto anche alla luce della grande strategia geopolitica degli Usa per plasmare un nuovo ordine internazionale.Per Scott Bessent, segretario al Tesoro di Trump, la priorità non sembrerebbe essere quella di siglare partnership su prodotti, servizi e altre regole commerciali ma dare una linea d’indirizzo sul fatto che il mondo è cambiato e l’America agirà di conseguenza. 🔗 It.insideover.com - “Novanta accordi in novanta giorni”: i dazi, le parole di Trump e la realtà della politica Donaldha parlato enfaticamente dell’obiettivo di condurre in porto “in” dopo aver varato il maxi-pianoario del 2 aprile scorso, in larga parte presto congelato per far spazio a negoziazioni con i partner commerciali degli Usa. Obiettivo chiaro quello del tycoon: sostituire le negoziazioni bilaterali al sistema multilaterale per far maggiormente pesare i rapporti di forza favorevoli agli Usa su ogni teatro. Esercizio complesso da trasmettere in breve termine sotto forma dicommerciali a tutto campo ma che va letto anche alla lucegrande strategia geodegli Usa per plasmare un nuovo ordine internazionale.Per Scott Bessent, segretario al Tesoro di, la priorità non sembrerebbe essere quella di siglare partnership su prodotti, servizi e altre regole commerciali ma dare una linea d’indirizzo sul fatto che il mondo è cambiato e l’America agirà di conseguenza. 🔗 It.insideover.com

Su altri siti se ne discute

Novanta giorni per rifare la Ue - Con la sospensione dei dazi Trump fornisce all’Europa l’occasione per ripartire, correggere i suoi errori e mettersi finalmente in corsa nel nuovo scenario mondiale. Speriamo di coglierla 🔗ilgiornale.it

Trump ha sospeso per novanta giorni i dazi a quasi tutti i paesi - Donald Trump ha annunciato oggi una pausa di novanta giorni sull’applicazione dei dazi nei confronti della maggior parte dei partner commerciali degli Stati Uniti. Un gesto improvviso, giustificato con il riavvio di nuovi negoziati bilaterali. Una sola eccezione di rilievo: la Cina, per la quale Trump ha invece annunciato un aumento immediato delle tariffe al centoventicinque per cento, in risposta a una nuova ondata di dazi imposta da Pechino. 🔗linkiesta.it

L'inchiesta sulla morte di Raffaele Petroccione: novanta giorni per chiarire le cause del decesso - Occorreranno tre mesi per fare luce sul decesso di Raffaele Petroccione, l’81enne la cui morte e? ora al centro di un’indagine della Procura di Avellino. Il medico legale incaricato, Giovanni Zotti, ha richiesto questo periodo per completare gli accertamenti autoptici e fornire risposte ai... 🔗avellinotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump congela i dazi reciproci per 90 giorni, ma per la Cina aumentano al 125% - Tajani: la decisione di Trump è un segnale positivo, rafforzeremo export; Trump ferma i dazi per 90 giorni (ma non alla Cina). L’Ue sospende i controdazi; Trump annuncia una sospensione di 90 giorni di tutti i dazi reciproci. Ma non a Pechino: Per la Cina tariffe al 125%; Nel risiko di Trump i tavoli di crisi sono ancora tutti aperti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giorgia Meloni nel suk di Trump 3 giorni dopo, dubbi e retroscena: 90 accordi commerciali in 90 giorni? - Trump ora vuole trattare e concludere 90 accordi in 90 giorni, ma c’è molto scetticismo sui possibili risultati: “Gli esperti dicono buona fortuna” titola su Reuters un lungo articolo di ... 🔗blitzquotidiano.it

Dazi: Navarro, "Trump vuole 90 accordi in 90 giorni" - vuole "90 accordi in 90 giorni". Lo ha dichiarato il consigliere per il Commercio, Peter Navarro, nel corso di un'intervista a Fox Business. Un obiettivo "possibile", ha aggiunto. 🔗borsaitaliana.it