Novak Djokovic salta gli Internazionali d’Italia 2025

Novak Djokovic non prenderà parte agli Internazionali BNL d’Italia 2025, in programma dal 7 al 18 maggio prossimi. Il 24 volte campione Slam ha ufficializzato oggi la sua assenza al quinto Masters 1000 della stagione, molto probabilmente in vista del Roland Garros, in programma dal 25 maggio all’8 giugno. Il serbo, dopo la sconfitta al secondo turno contro Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Madrid, aveva affermato, nella conferenza stampa post partita, che i tornei del Grande Slam fossero i tornei che lo attiravano maggiormente. Non ci si aspettava un forfait a Roma, ma le parole di Djokovic, piuttosto sfiduciato dopo il secondo ko consecutivo all’esordio in un torneo, avevano fatto ipotizzare un ipotetico taglio degli impegni a partire da maggio. Esce dall’entry list Djokovic ed esce anche Alejandro Tabilo, non al top fisicamente, che non potrà difendere la semifinale dello scorso anno. 🔗 non prenderà parte agliBNL, in programma dal 7 al 18 maggio prossimi. Il 24 volte campione Slam ha ufficializzato oggi la sua assenza al quinto Masters 1000 della stagione, molto probabilmente in vista del Roland Garros, in programma dal 25 maggio all’8 giugno. Il serbo, dopo la sconfitta al secondo turno contro Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Madrid, aveva affermato, nella conferenza stampa post partita, che i tornei del Grande Slam fossero i tornei che lo attiravano maggiormente. Non ci si aspettava un forfait a Roma, ma le parole di, piuttosto sfiduciato dopo il secondo ko consecutivo all’esordio in un torneo, avevano fatto ipotizzare un ipotetico taglio degli impegni a partire da maggio. Esce dall’entry listed esce anche Alejandro Tabilo, non al top fisicamente, che non potrà difendere la semifinale dello scorso anno. 🔗 Sportface.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Novak Djokovic annuncia il forfait agli Internazionali d’Italia - Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi. Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l’appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l’Italia, non l’ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). 🔗oasport.it

Clamoroso a Montecarlo, Novak Djokovic subito eliminato da Alejandro Tabilo - La terra rossa dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo 2025 non sorride a Novak Djokovic. Oggi, mercoledì 9 aprile, il campione serbo, che a Miami era stato sconfitto in finale dal giovane talento Mensik, è stato battuto in 2 set al secondo turno dal cileno Alejandro Tabilo che si è imposto con il... 🔗europa.today.it

Prosegue il periodo nero di Novak Djokovic: le sconfitte in serie del 2025 e un ranking che piange - Battuta d’arresto pesante e inattesa per Novak Djokovic a Indian Wells. L’asso serbo era tra i più attesi nell’evento in California, desideroso di essere tra i protagonisti e con l’obiettivo di puntare al 100° titolo a livello ATP. Il campo, però, ha dato un risultato diverso. Nole, infatti, è stato sconfitto dall’olandese Botic van de Zandschulp (lucky loser) col punteggio di 6-2 3-6 6-1. Un ko pesante, frutto di una prestazione altamente negativa. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Djokovic salta gli Internazionali d'Italia a Roma: l'annuncio del tennista serbo; Djokovic ha scelto: non ci sarà agli Internazionali di Roma; Australian Open, Djokovic salta l'allenamento in vista della semifinale con Zverev; Dramma Sinner, tifosi gelati: Salta anche Roma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tennis, Djokovic salta il torneo degli Internazionali d’Italia - Al Foro Italico il serbo ha trionfato sei volte e questo lo rende il secondo campione più titolato a Roma dopo Rafa Nadal ... 🔗msn.com

Djokovic salta gli Internazionali d'Italia a Roma: l'annuncio del tennista serbo - Novak Djokovic non sarà a Roma per gli Internazionali d'Italia. Il tennista serbo ha comunicato poco fa all'ATP e alla direzione del torneo che non verrà nella Capitale dopo ... 🔗msn.com

Novak Djokovic salterà gli Internazionali d’Italia: ecco l’annuncio ufficiale - Dentro Jannik Sinner, fuori Novak Djokovic. Gli Internazionali di Roma perdono uno dei protagonisti più attesi. Lo ha annunciato direttamente il torneo capitolino attraverso i propri canali social. “N ... 🔗tennisworlditalia.com