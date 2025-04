Novak Djokovic non giocherà agli Internazionali d' Italia

Novak Djokovic ha annunciato che non prenderà parte agli Internazionali d'Italia 2025. Il serbo salterà un torneo per lui speciale, dove ha sempre dichiarato di sentirsi come a casa. Al Foro Italico ha trionfato sei volte, e questo lo rende il secondo campione più titolato a Roma dopo Rafa Nadal. agli Internazionali BNL d'Italia, Djokovic ha vinto complessivamente 68 delle 80 partite giocate. Qui ha anche festeggiato il successo numero 1000 nel 2022. Quest'anno ha raggiunto la finale a Miami, dove ha sfiorato il titolo numero 100 in carriera nel circuito maggiore ma è stato sconfitto in finale da Jakub Mensik. Poi è stato battuto all'esordio a Monte-Carlo dal cileno Alejandro Tabilo che l'aveva sorpreso anche l'anno scorso a Roma, e a Madrid da Matteo Arnaldi. È la seconda volta quest'anno che incassa tre sconfitte consecutive.

Clamoroso a Montecarlo, Novak Djokovic subito eliminato da Alejandro Tabilo - La terra rossa dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo 2025 non sorride a Novak Djokovic. Oggi, mercoledì 9 aprile, il campione serbo, che a Miami era stato sconfitto in finale dal giovane talento Mensik, è stato battuto in 2 set al secondo turno dal cileno Alejandro Tabilo che si è imposto con il... 🔗europa.today.it

Novak Djokovic annuncia il forfait agli Internazionali d’Italia - Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi. Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l’appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l’Italia, non l’ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). 🔗oasport.it

Coppa Davis, Djokovic giocherà lo spareggio per salvare la Serbia? Definiti i playoff, incroci vibranti - L’Italia è qualificata di diritto ai quarti di finale della Coppa Davis, dopo aver alzato al cielo l’Insalatiera per la seconda volta consecutiva e dopo aver acquisito il diritto di ospitare gli atti conclusivi della massima competizione per Nazionali di tennis maschile. Le Finals si disputeranno a Bologna dal 18 al 23 novembre, ma le altre sette partecipanti non si conoscono ancora: emergeranno dai quattordici match che si disputeranno tra il 12 e il 14 settembre. 🔗oasport.it

