Novak Djokovic dà forfait agli Internazionali d’Italia a Roma

Novak Djokovic non sarà ai nastri di partenza dell’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia. Ad annunciarlo sono stati i canali social del prestigioso torneo capitolino tramite i propri canali ufficiali.Novak Djokovic has announced he won’t take part to #IBI25.See you next year, Nole pic.twitter.comUfRmUck5kc— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025Ancora ignoto il motivo. E dunque resta da capire se Nole – reduce dalle clamorose eliminazioni all’esordio a Montecarlo e Madrid – soffra di qualche problema fisico o se vuole soltanto riposarsi in vista del suo prossimo obiettivo più ambito, ovvero il Roland Garros.Leggi anche: Sinner si prepara per Roma. Roddick “sentenzia”: «Sulla terra deve ancora imparare, sarà un po’ nervoso»Bertolucci: “Ormai non è più sacrilego considerare Sinner a un livello molto vicino ai più grandi della storia”Più passano i giorni e più si avvicina l’atteso momento del ritorno in campo di Jannik Sinner. 🔗 Ilnapolista.it - Novak Djokovic dà forfait agli Internazionali d’Italia a Roma non sarà ai nastri di partenza dell’edizione 2025 degli. Ad annunciarlo sono stati i canali social del prestigioso torneo capitolino tramite i propri canali ufficiali.has announced he won’t take part to #IBI25.See you next year, Nole pic.twitter.comUfRmUck5kc—BNL(@InteBNLdItalia) April 29, 2025Ancora ignoto il motivo. E dunque resta da capire se Nole – reduce dalle clamorose eliminazioni all’esordio a Montecarlo e Madrid – soffra di qualche problema fisico o se vuole soltanto riposarsi in vista del suo prossimo obiettivo più ambito, ovvero il Roland Garros.Leggi anche: Sinner si prepara per. Roddick “sentenzia”: «Sulla terra deve ancora imparare, sarà un po’ nervoso»Bertolucci: “Ormai non è più sacrilego considerare Sinner a un livello molto vicino ai più grandi della storia”Più passano i giorni e più si avvicina l’atteso momento del ritorno in campo di Jannik Sinner. 🔗 Ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Clamoroso a Montecarlo, Novak Djokovic subito eliminato da Alejandro Tabilo - La terra rossa dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo 2025 non sorride a Novak Djokovic. Oggi, mercoledì 9 aprile, il campione serbo, che a Miami era stato sconfitto in finale dal giovane talento Mensik, è stato battuto in 2 set al secondo turno dal cileno Alejandro Tabilo che si è imposto con il... 🔗europa.today.it

Novak Djokovic annuncia il forfait agli Internazionali d’Italia - Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi. Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l’appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l’Italia, non l’ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). 🔗oasport.it

Lorenzo Musetti strapazzato da un rinato Novak Djokovic: disco rosso agli ottavi a Miami - Lorenzo Musetti si ferma negli ottavi di finale del Masters1000 di Miami. Il toscano (n.15 del ranking) è stato battuto dal serbo Novak Djokovic (n.5 del mondo) per 6-2 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un dura lezione impartita dal 24-volte vincitore Slam, che ha sciorinato la miglior prestazione del 2025, al cospetto di un Musetti non in grado di trovare delle soluzioni dopo l’illusorio break iniziale della prima frazione. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

