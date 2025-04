Novak Djokovic annuncia il forfait agli Internazionali d’Italia

Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d'Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi.Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l'appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l'Italia, non l'ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). Ed è nella Capitale che ha colto uno dei momenti che hanno definito il suo 2008, vale a dire la prima vittoria agli Internazionali. La ottenne non sul Centrale attuale, ma sul Pietrangeli che ne faceva funzioni, visto che il vecchio "stadio dei crampi" era stato abbattuto per far posto all'attuale impianto, entrato in scena nel 2010.

